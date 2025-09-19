Разработчики Ninja Gaiden 4 рассказали о концепт-артах, окружении и визуальном дизайне

Студия PlatinumGames опубликовала новый блог разработчиков Ninja Gaiden 4, в котором арт-директор Томоко Нишии рассказывает о том, как концепт-арт повлиял на визуальную часть и дизайн игры.

По словам Нишии, концепт-арт служит ранним ориентиром, помогающим им сформировать общее видение тона и атмосферы мира. Несмотря на то, что большая часть этого арта не появляется в финальной версии игры, он повлиял на все: от окружения до кинематики.

Более непосредственное влияние на игровой процесс оказывают перерисовки окружения. После того, как этапы проходят белую прорисовку для определения макетов и расположения врагов, они перерисовывают скриншоты для улучшения атмосферы и игрового процесса. В блоге также подробно рассказывается об арт-ресурсах, которые дополняют мир такими деталями, как футуристические ускорители поездов или рекламные щиты с правдоподобными объявлениями. Как объясняет Нишии, даже самые необычные концепты могут успешно сработать, если придать им достаточно убедительных деталей.

Не обошли вниманием и визуальные эффекты. Так, разработчики создали заполняющую весь экран красную вспышку, которую можно увидеть в трейлерах, с вариациями в зависимости от персонажей, боссов и оружия. По задумке, этот эффект должен производить сильное впечатление, однако при желании его можно будет отключить при сражении с более слабыми противниками.

Релиз Ninja Gaiden 4 состоится 21 октября 2025 года на платформах PlayStation 5, ПК (Steam) и Xbox Series X|S.