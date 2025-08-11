Разработчики Ninja Gaiden 4 вдохновлялись "Бегущим по лезвию" и "Призраком в доспехах"

Поскольку действие Ninja Gaiden 4 происходит в вымышленном Токио недалекого будущего, неудивительно, что разработчики из PlatinumGames черпали вдохновение от «матери всех киберпанков» - «Бегущего по лезвию». Некоторые городские локации, в которых побывают Рю Хябуса и Якумо, мрачные, гнетущие и окутанные мраком - места, в которых Рик Декард чувствовал бы себя как дома.

В интервью Game*Spark арт-директор Томоко Нишии, директор по дизайну уровней Юдай Абэ и ведущий композитор Масахиро Мияучи рассказали, что городские пейзажи в Ninja Gaiden 4 были сделаны для того, чтобы сохранить ощущение чего-то мрачного, свойственное прошлым играм Ninja Gaiden. Постоянные проливные дожди вперемежку с неоновыми огнями создавались сознательно, поскольку разработчики хотели, чтобы игроки испытали ощущение, будто окружающая обстановка надвигается на них.

По словам Мияути, элементы городской среды (такие как арт, дизайн уровней и музыка) были продиктованы не только «Бегущим по лезвию», но и «Призраком в доспехах». Взяв за основу окружение Токио из Ninja Gaiden 2, разработчики создали естественное развитие локации в стиле киберпанк. В то же время они привнесли в игру отчетливый японский колорит за счет дизайна врагов, часть из которых создана под влиянием традиционного фольклора.

В основе дизайна Ninja Gaiden 4 лежат понятия «киберпанк» и «японский». При этом разработчики опирались на небоскребы Ninja Gaiden 2. Задав себе вопрос, как бы выглядели здания в городе 10 лет спустя, они создали будущий Токио, пугающий и захватывающий для исследования.

Релиз Ninja Gaiden 4 запланирован на 21 октября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.