RUNE взломали защиту Arxan в Ninja Gaiden 4: The Two Masters

Сегодня состоялся релиз дополнения The Two Masters для слэшера Ninja Gaiden 4 от студий PlatinumGames и Team Ninja.

Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать защиту в актуальной версии Ninja Gaiden 4 - игра была защищена Steam+Arxan+Custom.

The Two Masters добавляет в игру три новые главы, новое оружие - косу Solitaire для Якумо и перчатки Jakotsumon для Рю, а также новых врагов, испытания и режим "Abyssal Road". Дополнение доступно обладателям Deluxe Edition и Deluxe Upgrade.