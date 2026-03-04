ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ninja Gaiden 4 21.10.2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.6 158 оценок

RUNE взломали защиту Arxan в Ninja Gaiden 4: The Two Masters

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз дополнения The Two Masters для слэшера Ninja Gaiden 4 от студий PlatinumGames и Team Ninja.

Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать защиту в актуальной версии Ninja Gaiden 4 - игра была защищена Steam+Arxan+Custom.

The Two Masters добавляет в игру три новые главы, новое оружие - косу Solitaire для Якумо и перчатки Jakotsumon для Рю, а также новых врагов, испытания и режим "Abyssal Road". Дополнение доступно обладателям Deluxe Edition и Deluxe Upgrade.

12
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Trinity_ExDeath

КРАСАВА!. Не то что эти стремные гипервизоры, которые настраивать 500 лет

14
Taicho

А зачем тут обход через гипервизор, если нет денуво?

4
Trinity_ExDeath Taicho

а зачем сравнивать нормальные взломы со стремнеыми гипервизорами с подозрительным кодом????????

Sasha12345789

Пасиба Rune и пасиб voices38 за то что Вы есть!

4
Punisher1

Просто парад взломов за последнее время

2
Flaur74

Эти.. Так игра уже давно взломанная лежала же на торрентах

jax baron

арксан уже довно ломаеьться- самй сложный остался в аое 4 и то рун его каждый выход с длс ломает