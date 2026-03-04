RUNE взломали защиту Arxan в Ninja Gaiden 4: The Two Masters

Сегодня состоялся релиз дополнения The Two Masters для слэшера Ninja Gaiden 4 от студий PlatinumGames и Team Ninja.
Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать защиту в актуальной версии Ninja Gaiden 4 - игра была защищена Steam+Arxan+Custom.
The Two Masters добавляет в игру три новые главы, новое оружие - косу Solitaire для Якумо и перчатки Jakotsumon для Рю, а также новых врагов, испытания и режим "Abyssal Road". Дополнение доступно обладателям Deluxe Edition и Deluxe Upgrade.
КРАСАВА!. Не то что эти стремные гипервизоры, которые настраивать 500 лет
А зачем тут обход через гипервизор, если нет денуво?
а зачем сравнивать нормальные взломы со стремнеыми гипервизорами с подозрительным кодом????????
Пасиба Rune и пасиб voices38 за то что Вы есть!
Просто парад взломов за последнее время
Эти.. Так игра уже давно взломанная лежала же на торрентах
арксан уже довно ломаеьться- самй сложный остался в аое 4 и то рун его каждый выход с длс ломает