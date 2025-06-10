"Самая динамичная и кровавая игра в серии": главное из превью Ninja Gaiden 4

Серию не зря воскрешают после неоднозначной третьей части. Основные моменты:
- Квадриквел франшизы доказывает, что Ninja Gaiden по-прежнему актуальна в 2025 году — она быстрая, сложная, но при этом разработчики идут против трендов современной игровой индустрии, в которой популярны проекты жанра «соулслайк».
- В демо журналисты опробовали сегмент за нового для серии героя по имени Якумо, который живёт в футуристической версии Токио. Рю Хаябуса не был представлен в отрывке для прессы.
- Если игрок раньше проходил одну из частей Ninja Gaiden, то он достаточно быстро привыкнет ко всем аспектам новой игры, несмотря на то, что в неё добавили много новых элементов.
- Скорость бега Якумо кажется быстрее, чем у Рю. Кроме того, игра стала более кровавой даже в сравнении с оригинальной версией Ninja Gaiden 2. Убивать врагов достаточно приятно — в сражениях чувствуется хорошая отдача.
- Камеру сделали удобной — она больше не мешает игроку в битвах и не раздражает его. «За прошедшие годы она, безусловно, эволюционировала» — пошутил журналист IGN.
- Уровни сложности можно настраивать «на лету», если, например, игрок играет на «Сложном» и желает перейти на «Нормальный» для особо сложного босса.
- Есть и лёгкий режим, он называется «Режим героя». На средней сложности есть функция, которая предлагает полезный предмет, если несколько раз провалить определённое сражение.
- Система контрольных точек в Ninja Gaiden 4 теперь избавляет от необходимости искать точку сохранения с достаточным запасом здоровья и снаряжения.
- Главные герои смогут разблокировать боевые навыки в обмен на накопленную валюту. При желании можно перейти в режим тренировки, который позволит ознакомиться с теми или иными приёмами. Также есть предметы для сбора, но принесут ли они какую-то большую награду в процессе прохождения, неясно.
- Журналист IGN пришёл к выводу, что Team Ninja и PlatinumGames находятся «на правильном пути к успеху». Игра удачно сочетает скорость боёв и чувство стиля.
Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на PS5, Xbox Series S|X и PC — у игры будут субтитры на русском языке.