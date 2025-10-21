Сегодня состоялся релиз экшена Ninja Gaiden 4 от студий Team Ninja и Platinum Games. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

В Ninja Gaiden 4 игрока забросят в недалёкое будущее: на Токио льёт бесконечный ядовитый дождь - это всё из-за загадочного древнего зла, которое умудрилось проснуться. Играть предстоит за молодого ниндзя по имени Якумо, который как-то связан с Рю Хаябусой из прошлых частей.

Ninja Gaiden 4 получила хорошие оценки: у неё 83 балла на Metacritic. Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а так же доступна в сервисе Game Pass.