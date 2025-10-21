ЧАТ ИГРЫ
Ninja Gaiden 4 21.10.2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.9 81 оценка

Состоялся релиз экшена Ninja Gaiden 4 от студий Team Ninja и Platinum Games

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз экшена Ninja Gaiden 4 от студий Team Ninja и Platinum Games. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

В Ninja Gaiden 4 игрока забросят в недалёкое будущее: на Токио льёт бесконечный ядовитый дождь - это всё из-за загадочного древнего зла, которое умудрилось проснуться. Играть предстоит за молодого ниндзя по имени Якумо, который как-то связан с Рю Хаябусой из прошлых частей.

Ninja Gaiden 4 получила хорошие оценки: у неё 83 балла на Metacritic. Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а так же доступна в сервисе Game Pass.

Комментарии:  3
Snake Snaake Snaaaaaake

главный пират и гомофоб на ПГ - AssTheKing

1
Besogon666

Не завидуйте! Зависть есть смертный грех, оный сбивает Вас с истинного пути веры! XD

DezkQ

В неё забыли графония положить, а одна и таже анимация расчлененки достала уже после обучения )