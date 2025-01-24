Создатели Ninja Gaiden 4 раскрыли множество подробностей в блоге Xbox Wire

Ninja Gaiden 4 была представлена ​​на вчерашнем Xbox Developer Direct. Игра выйдет в 2025 году на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК, но за выпуск отвечает Microsoft. Американский гигант не гарантировал себе эксклюзивность на консоли, но предложит новую часть с момента запуска в подписке Xbox Game Pass.

В блоге Xbox появился специальный текст, в котором компания представила Ninja Gaiden 4 — первую полноценную часть серии за 13 лет. Премьера игры состоится осенью, а за ее разработку отвечает легендарная PlatinumGames.

Ситуация интересна тем, что Ninja Gaiden 4 на самом деле является проектом трех компаний: Team NINJA помогает в разработке, PlatinumGames отвечает за производство, а Microsoft отвечает за издание. Аарон Гринберг подтвердил, что проект принадлежит американской корпорации:

Да, это наша собственная игра, издаваемая XGS, и нам нравится работать с этими командами. В статье Xbox Wire рассказывается об истории проекта, который начался с визитов Фила Спенсера в эти студии в Японии много лет назад.



У PlatinumGames был опыт, который, как мы чувствовали, был идеальным для работы над NINJA GAIDEN, и при поддержке Фила три компании смогли сделать следующий шаг к созданию совершенно новой NINJA GAIDEN.

Ninja Gaiden 4 — прямое продолжение Ninja Gaiden 3. Игроки познакомятся с «темным и мрачным миром, которым известна серия», но им предстоит взять на себя роль нового главного героя: Якумо.

Прошло много времени с момента событий NINJA GAIDEN 3, и игроки оказываются в ужасно изменившемся Токио. Одной из ключевых тем этой истории является возвращение Темного Дракона, погрузившего город в хаос. В этих тревожных условиях Якумо придется столкнуться со своими врагами, а также с самим могущественным мастером ниндзя, Рю Хаябусой.

Разработчики введут нового героя, чтобы сделать серию «более доступной для новых игроков». Однако фанаты могут быть уверены, что «Рю Хаябуса играет важную роль в истории, став серьезным вызовом и важной вехой в развитии Якумо». Рю «появится на протяжении всей игры и будет играбельным».

Якумо продемонстрировал некоторые новые механики в первом трейлере, но PlatinumGames уверяет, что игровой процесс в Ninja Gaiden 4 будет весьма классическим:

Мы взяли лучшие аспекты серии и улучшили их. Лично я считаю, что уровень сложности NINJA GAIDEN 2 имеет много выдающихся особенностей, и я думаю, что фанаты почувствуют его сильное влияние на протяжении всей NINJA GAIDEN 4.



Одно из ключевых отличий современных экшен-игр от NINJA GAIDEN заключается в чувстве справедливости при столкновении с врагами. Враги созданы мастерами защиты и экспертами беспощадного нападения, но игроки никогда не чувствуют себя в невыгодном положении. На протяжении всей серии сохраняется чувство равновесия, выходящее за рамки современных тенденций.



Быстрые смены атаки и защиты, почти как в файтинге 1 на 1 — вы увидите, как эти элементы развиваются в NINJA GAIDEN 4. В то же время мы позаботились о том, чтобы вернувшиеся игроки сразу почувствовали себя как дома, когда начнут играть.

Team NINJA принимала активное участие в разработке Ninja Gaiden 4, чтобы фанаты могли насладиться знакомым игровым процессом. Юдзи Накао рассказал:

Если бы я подробно описывал впечатления, мы бы задержались надолго (смеется). Во всех играх серии Ninja Gaiden тщательно прорабатывается тонкий баланс, позволяющий сохранить удовольствие от атаки врагов, не жертвуя при этом скоростью и азартом, которые определяют игровой процесс. Я помню, как мы вносили мелкие корректировки, необходимые для достижения нужного ощущения, когда мы только начали внедрять и тестировать системы. Кроме того, когда мы представили Рю Хаябусу в Ninja Gaiden 4, мы хотели, чтобы давние поклонники испытали точно такое же приятное впечатление от игры, которого они ожидают. Мы провели многочисленные переговоры с Team Ninja, чтобы отладить механику и убедиться, что все в порядке.



Что касается игрового процесса, то Team Ninja была глубоко вовлечена в процесс. Справедливость в борьбе с врагами возможна только тогда, когда гарантирована максимальная реиграбельность. Чтобы добиться этого, мы еще больше углубились в улучшение управления и других аспектов. Я знаю, что порой могло показаться, что мы были слишком требовательны. (смеется)