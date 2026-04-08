Ninja Gaiden 4 21.10.2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.4 172 оценки

Студия Chpok Street продолжает работу над русской озвучкой Ninja Gaiden 4 - собрано 35% от нужной суммы

AceTheKing AceTheKing

Команда локализаторов Chpok Street сообщила, что уже приступила к обработке файлов Ninja Gaiden 4. Файлы получены, этап сортировки практически завершен - в ближайшее время начнется перевод.

Несмотря на начало работ, студия по-прежнему надеется собрать полную сумму, чтобы не жертвовать качеством ни на одном этапе. За все время студии удалось собрать около 40 тысяч рублей при изначальной цели в 100 тысяч. По словам Chpok Street, недавнее дополнение The Two Master оказалось небольшим, поэтому общая цель сборов повышена до 110 тысяч рублей.

Chpok Street благодарит всех, кто поддерживает проект - это помогает им продолжать работу над озвучкой.

Dark1994

Будет повод перепройти, топ слешер

