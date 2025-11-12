Студия Yuke's, разработчик WWE 2K, участвовала в создании Ninja Gaiden 4

Как стало известно 10 ноября, в разработке Ninja Gaiden 4, новой части серии hack and slash от Koei Tecmo, принимала участие японская студия Yuke's. Студия известна разработкой серии игр о профессиональном рестлинге WWF и WWE 2K, а также нескольких игр из франшизы Earth Defense Force от D3 Publisher.

Среди последних проектов Yuke's — Double Dragon Revive от Arc System Works, Full Metal Schoolgirl

и, как теперь выяснилось, Ninja Gaiden 4. Основную разработку игры вели PlatinumGames, создатели Bayonetta, и Team Ninja, а Yuke’s занималась обеспечением совместимости с платформами и оптимизацией.

Представители студии заявили, что в рамках этого проекта они «использовали технологии разработки игр и ноу-хау, накопленные за всю свою долгую историю», и, учитывая высокую оценку, которой Ninja Gaiden 4 удостоилась за свою производительность на нескольких платформах, участие Yuke's, по всей видимости, принесло больше пользы, чем вреда.