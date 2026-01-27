Судя по финансовому отчёту Koei Tecmo, продажи Ninja Gaiden 4 оказались очень скромными

Возвращение культовой серии Ninja Gaiden, судя по всему, не вызвало ажиотажного спроса у игроков. Финансовый отчет компании Koei Tecmo свидетельствует о довольно умеренных продажах Ninja Gaiden 4, даже несмотря на в целом положительные оценки от критиков и игроков.

Согласно отчету, новые релизы компании в рождественском квартале разошлись общим тиражом 1,65 миллиона копий. При этом известно, что более одного миллиона копий пришлось на Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Оставшиеся продажи распределились между Ninja Gaiden 4, релизом One Piece Pirate Warriors 4 для современных платформ и сборником Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack. По предварительным оценкам, продажи Ninja Gaiden 4 составляют от 300 до 500 тысяч копий.

Ninja Gaiden 4 стала первой крупной игрой серии за последние 13 лет: её разработкой занимались студии Team Ninja и PlatinumGames при поддержке Microsoft.