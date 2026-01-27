ЧАТ ИГРЫ
Ninja Gaiden 4 21.10.2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.7 146 оценок

Судя по финансовому отчёту Koei Tecmo, продажи Ninja Gaiden 4 оказались очень скромными

AceTheKing AceTheKing

Возвращение культовой серии Ninja Gaiden, судя по всему, не вызвало ажиотажного спроса у игроков. Финансовый отчет компании Koei Tecmo свидетельствует о довольно умеренных продажах Ninja Gaiden 4, даже несмотря на в целом положительные оценки от критиков и игроков.

Согласно отчету, новые релизы компании в рождественском квартале разошлись общим тиражом 1,65 миллиона копий. При этом известно, что более одного миллиона копий пришлось на Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Оставшиеся продажи распределились между Ninja Gaiden 4, релизом One Piece Pirate Warriors 4 для современных платформ и сборником Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack. По предварительным оценкам, продажи Ninja Gaiden 4 составляют от 300 до 500 тысяч копий.

Ninja Gaiden 4 стала первой крупной игрой серии за последние 13 лет: её разработкой занимались студии Team Ninja и PlatinumGames при поддержке Microsoft.

nicomedes

Ничего удивительного, игра ощущается как проект с Xbox 360, вышедший между Dmc 4 и Metal Gear Rising.

Krystyn

Тоже отметил, что NG4 практически полная копия четвертого DMC

KeyMaelorin

Да какой то отвратительный, деревянный слэшер получился в итоге. Может быть длс ещё будет более менее. Если не отменили.

Gradient_Zero

Могли ведь сделать игру нормально про Хаябусу, но нет, надо было вводить какого-то левого новичка. Мы ведь тут великие Platinum Games. И герой значит у нас будет свой. А Хаябуса выступит всего лишь как босс

Retro_Gamer

Так для того и ввели его, чтобы плавно подвести историю к Хаябусе и привлечь игроков, которые прежде не играли в игры серии.

МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну я думаю переживать не стоит, Фил забашлять им нормально когда мог еще. Там еще ремейк второй сигмы был.

Dovakiiin

Ну игра вроде хорошая хотя я и играл только в эту часть

ыпар опрао

Попробуйте поиграть во вторую часть, вы сразу поймёте, почему эта серия считается хорошей и почему четвёртая часть плохая.

