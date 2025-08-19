Сюжетный трейлер Ninja Gaiden 4 раскрывает ключевые элементы долгожданной игры

В сети появился сюжетный трейлер грядущего экшена Ninja Gaiden 4, приуроченный к gamescom 2025. Это четвертая по счету часть популярной серии слэшеров, разработанной Team Ninja и PlatinumGames. В трейлере рассказывается о сюжетной завязке и демонстрируются различные кадры игрового процесса, в том числе сцены жестоких сражений.

Действие Ninja Gaiden 4, непосредственного продолжения Ninja Gaiden 3, разворачивается в погрузившемся в хаос Токио, над которым нависла угроза со стороны Темного Дракона. Игроки возьмут под свой контроль нового героя, Якумо — молодого воина из клана Ворона, конкурирующего с кланом Хаябуса. Его задача - не только избавить японскую метрополию от влияния потустороннего чудовища и остановить культистов из Ордена Божественного Дракона, но и вступить в решающую схватку с Рю Хаябуса, главным героем оригинальной трилогии.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.