ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ninja Gaiden 4 21.10.2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.9 57 оценок

Сюжетный трейлер Ninja Gaiden 4 раскрывает ключевые элементы долгожданной игры

Gruz_ Gruz_

В сети появился сюжетный трейлер грядущего экшена Ninja Gaiden 4, приуроченный к gamescom 2025. Это четвертая по счету часть популярной серии слэшеров, разработанной Team Ninja и PlatinumGames. В трейлере рассказывается о сюжетной завязке и демонстрируются различные кадры игрового процесса, в том числе сцены жестоких сражений.

Действие Ninja Gaiden 4, непосредственного продолжения Ninja Gaiden 3, разворачивается в погрузившемся в хаос Токио, над которым нависла угроза со стороны Темного Дракона. Игроки возьмут под свой контроль нового героя, Якумо — молодого воина из клана Ворона, конкурирующего с кланом Хаябуса. Его задача - не только избавить японскую метрополию от влияния потустороннего чудовища и остановить культистов из Ордена Божественного Дракона, но и вступить в решающую схватку с Рю Хаябуса, главным героем оригинальной трилогии.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Trinity_ExDeath

вообще не впечатлило. унылый, механический слешер на 4ч прохождения

1
ХНР

Прошёл игру по трейлеру😁

1
Veidrd1968

Играть за какого то х-плета ноунейма нада а не за Рю Хаябусу можно и не ждать

1
Gil from Uruk

Долгожданная для кого?