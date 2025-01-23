Team Ninja и Platinum Games представили брутальный трейлер четвертой части Ninja Gaiden

На январском Xbox Developer Direct зрителей ждал неожиданный сюрприз — долгожданное возвращение Ninja Gaiden. Спустя 13 лет серия возвращается с новой частью, получившей название Ninja Gaiden 4.

Разработкой игры занимаются студии Team Ninja и PlatinumGames под издательством Koei Tecmo. Впервые за всю историю франшизы в центре сюжета окажутся два главных героя: легендарный Рю Хаябуса и новый персонаж по имени Якума.

Брутальный трейлер игры, представленный на мероприятии, подчеркнул кровавую атмосферу, впечатляющую графику и стремительный темп боевых сцен.

Для поклонников серии возвращение Ninja Gaiden — это важное событие, особенно учитывая участие PlatinumGames, которые добавят в игру свои фирменные элементы геймплея. Дата релиза пока не раскрыта, но проект обещает стать одним из главных экшенов ближайших лет.

Кровавый ниндзя-экшен выйдет на Xbox Series, PS5 и Steam.