ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ninja Gaiden 4 Осень 2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
0 0 оценок

Team Ninja и Platinum Games представили брутальный трейлер четвертой части Ninja Gaiden

butcher69
Новости

На январском Xbox Developer Direct зрителей ждал неожиданный сюрприз — долгожданное возвращение Ninja Gaiden. Спустя 13 лет серия возвращается с новой частью, получившей название Ninja Gaiden 4.

Разработкой игры занимаются студии Team Ninja и PlatinumGames под издательством Koei Tecmo. Впервые за всю историю франшизы в центре сюжета окажутся два главных героя: легендарный Рю Хаябуса и новый персонаж по имени Якума.

Брутальный трейлер игры, представленный на мероприятии, подчеркнул кровавую атмосферу, впечатляющую графику и стремительный темп боевых сцен.

Для поклонников серии возвращение Ninja Gaiden — это важное событие, особенно учитывая участие PlatinumGames, которые добавят в игру свои фирменные элементы геймплея. Дата релиза пока не раскрыта, но проект обещает стать одним из главных экшенов ближайших лет.

Кровавый ниндзя-экшен выйдет на Xbox Series, PS5 и Steam.

58
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Samson48

Неожиданно, кайф.

16
Taicho

Потрясно! Но выглядит немного медленне, чем тот же NG2 Remake.

4
fortuneismax

cуть нг не в скорости а в брутальности происходящего, геймплей даже после секиры всех девил май краев и мгра будет не таким однозначно приятным

3
Kamishini1993

Ураа, не играл ни одну но жду

3
Smoke_Shooter

Ощущение как будто в Гостраннер 2 зашел от 3го лица,но выглядит вроде бы норм.

2
Бобровый Погребок

рил, выглядит хуже ремейка второй части даж

1
Аварон зун бан Тург

офигеть, класс!

надеюсь будет такой же жопоразрывалкой как и прошлые части

1
Джейкоб Этезов

В ПК-версии будет возможность играть на клаво-мыши?::))))))))))))))))

1
Kenn1y

Персонажи из DOA будут?

0
WerGC

не плохо,привет от обезьянки

0
Seth2236

на каких платформах и когда примерно релиз не известно?

0
Balmont92

Осень 2025, выйдет на xbox, ps5 и ПК.

2
VirtuousDwight

Лучше и не делали новую часть

0
SOLUS5678

Ждём!!!.

0
eng1neR

Ничего себе, даже от платинуомв

0
HandsomeRed

Взяли наработки с Yaiba Z части, конечно хотелось бы возвращения или камео Яйбы. Но в любом случае интересно и это определенно ждём!

0
Niera2B

Круть ! Жду очень.

0
QuaveryAldora

Впечатляющая графика? - Вы серьезно? С графикой здесь слабовато, если сравнивать с трелером Onimusha! Вот там сразу заметно, что будет отличная графика. На первом xbox - ninja gaiden прошел на одном дыхании, все в ней было супер, и графика, и драйв, а здесь все испортили, еще и картинка темная. Ninja Gaiden 2 Black на движке Unreal Engine 5 выглядит лучше.

0
Пупс 40000

Прям вайбы по Металгир райзинг пошли!

0
elhefe8

Rachel better be in it!

0
Narkuhaa

Норм, ток не скоро.

0
U1traMagnum

Жду это чудо

0
Despot_Aspid

О! PG в боёвку могут. Это ждём!!!

0
Maha4kalinec

3 - и части прошел, эту тоже надо пройти

0
Queelag

Ну не знаю это наверно чисто для фанатов)Тот же DMC5 и Стелар блейд выглядят круче)

0
skualllionheart

за Рю вроде сцены норм выглядят а вот за новенького Якума чет все через чур пересвечено неоновым свечением и выглядит как то дешево из-за этого.

0
Палыч Роков

Ничего не понятно, очередной соулслайк?

-1
Аварон зун бан Тург

слэшер

5
Палыч Роков Аварон зун бан Тург

Ну соулслайк может быть слэшарем, мне просто эта механика соулслайка не нравится

-2
Аварон зун бан Тург Палыч Роков

не, это чисто спино-мозговушка, тест реакции и рефлексов

2
Rimasted

Не, вот это просто бомба вселенского масштаба. После неё презентация казалась тухлой. Готовлю монету.

-1