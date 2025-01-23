Team Ninja и Platinum Games представили брутальный трейлер четвертой части Ninja Gaiden

На январском Xbox Developer Direct зрителей ждал неожиданный сюрприз — долгожданное возвращение Ninja Gaiden. Спустя 13 лет серия возвращается с новой частью, получившей название Ninja Gaiden 4.
Разработкой игры занимаются студии Team Ninja и PlatinumGames под издательством Koei Tecmo. Впервые за всю историю франшизы в центре сюжета окажутся два главных героя: легендарный Рю Хаябуса и новый персонаж по имени Якума.
Брутальный трейлер игры, представленный на мероприятии, подчеркнул кровавую атмосферу, впечатляющую графику и стремительный темп боевых сцен.
Для поклонников серии возвращение Ninja Gaiden — это важное событие, особенно учитывая участие PlatinumGames, которые добавят в игру свои фирменные элементы геймплея. Дата релиза пока не раскрыта, но проект обещает стать одним из главных экшенов ближайших лет.
Кровавый ниндзя-экшен выйдет на Xbox Series, PS5 и Steam.
Неожиданно, кайф.
Потрясно! Но выглядит немного медленне, чем тот же NG2 Remake.
cуть нг не в скорости а в брутальности происходящего, геймплей даже после секиры всех девил май краев и мгра будет не таким однозначно приятным
Ураа, не играл ни одну но жду
Ощущение как будто в Гостраннер 2 зашел от 3го лица,но выглядит вроде бы норм.
рил, выглядит хуже ремейка второй части даж
офигеть, класс!
надеюсь будет такой же жопоразрывалкой как и прошлые части
В ПК-версии будет возможность играть на клаво-мыши?::))))))))))))))))
Персонажи из DOA будут?
не плохо,привет от обезьянки
на каких платформах и когда примерно релиз не известно?
Осень 2025, выйдет на xbox, ps5 и ПК.
Лучше и не делали новую часть
Ждём!!!.
Ничего себе, даже от платинуомв
Взяли наработки с Yaiba Z части, конечно хотелось бы возвращения или камео Яйбы. Но в любом случае интересно и это определенно ждём!
Круть ! Жду очень.
Впечатляющая графика? - Вы серьезно? С графикой здесь слабовато, если сравнивать с трелером Onimusha! Вот там сразу заметно, что будет отличная графика. На первом xbox - ninja gaiden прошел на одном дыхании, все в ней было супер, и графика, и драйв, а здесь все испортили, еще и картинка темная. Ninja Gaiden 2 Black на движке Unreal Engine 5 выглядит лучше.
Прям вайбы по Металгир райзинг пошли!
Rachel better be in it!
Норм, ток не скоро.
Жду это чудо
О! PG в боёвку могут. Это ждём!!!
3 - и части прошел, эту тоже надо пройти
Ну не знаю это наверно чисто для фанатов)Тот же DMC5 и Стелар блейд выглядят круче)
за Рю вроде сцены норм выглядят а вот за новенького Якума чет все через чур пересвечено неоновым свечением и выглядит как то дешево из-за этого.
Ничего не понятно, очередной соулслайк?
слэшер
Ну соулслайк может быть слэшарем, мне просто эта механика соулслайка не нравится
не, это чисто спино-мозговушка, тест реакции и рефлексов
Не, вот это просто бомба вселенского масштаба. После неё презентация казалась тухлой. Готовлю монету.