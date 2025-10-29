Team Ninja празднует успех: Ninja Gaiden 4 получила "хвалебный" трейлер с восторгами критиков

Студия Team Ninja представила новый трейлер Ninja Gaiden 4, собравший лучшие отзывы от игровых изданий. В ролике — только восторженные цитаты, поставившие экшену максимальные или почти максимальные оценки.

Релиз Ninja Gaiden 4 состоялся 21 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, и проект сразу же побил рекорды предыдущих частей по числу одновременных игроков в Steam.

Эксперты Digital Foundry высоко оценили техническое исполнение игры: на всех платформах она демонстрирует отличную оптимизацию и стабильность. Исключением стала лишь версия для Xbox Series S, где ради 60 кадров в секунду разработчикам пришлось пойти на серьёзные графические уступки.