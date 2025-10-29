Team Ninja празднует успех: Ninja Gaiden 4 получила "хвалебный" трейлер с восторгами критиков

Студия Team Ninja представила новый трейлер Ninja Gaiden 4, собравший лучшие отзывы от игровых изданий. В ролике — только восторженные цитаты, поставившие экшену максимальные или почти максимальные оценки.
Релиз Ninja Gaiden 4 состоялся 21 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, и проект сразу же побил рекорды предыдущих частей по числу одновременных игроков в Steam.
Эксперты Digital Foundry высоко оценили техническое исполнение игры: на всех платформах она демонстрирует отличную оптимизацию и стабильность. Исключением стала лишь версия для Xbox Series S, где ради 60 кадров в секунду разработчикам пришлось пойти на серьёзные графические уступки.
А выпустить хоть один патч они не хотят?
нет, платинум не знает что такое патчи - им проще потом через 10 лет выпустить ng 4 black или сигма - но с теми же проблемами
механическая, унылая хуятинка,. 3 часа поиграл и надоело одно и то же. Сюжет максимально дырявый и банальный. Даже старейший ниндзя гайден 2 был куда круче. Это сейчас просто на фоне нету достойных бит ем-мапов, поэтому всем кажется что игра круть.