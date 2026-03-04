ЧАТ ИГРЫ
Ninja Gaiden 4 21.10.2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.6 158 оценок

Три новые главы и режим "Дорога Бездны": Ninja Gaiden 4 получила масштабное DLC

butcher69 butcher69

Team Ninja и Koei Tecmo выпустили крупное сюжетное дополнение «The Two Masters» для Ninja Gaiden 4. DLC уже доступно на PlayStation 5 и расширяет кампанию тремя новыми главами.

Игрокам открываются два вида оружия: коса «Солитер» для Якумо и змеиные перчатки «Дзякоцумон» для Рю. Вместе с ними в игре появились новые враги, испытания и отдельный режим «Дорога Бездны». Проект позиционируется как возвращение культовой серии с акцентом на зрелищные и беспощадные бои. Возрастной рейтинг — 17+.

Подделка под Ninja Gaiden с лживой припиской 4 номера.