В Ninja Gaiden 4 будет геройский режим с функциями автоматического уклонения и защиты

Несмотря на то, что в Ninja Gaiden 4 присутствует экшен в стиле PlatinumGames, игра по-прежнему сохраняет присущую Team Ninja тягу к жестоким и изнурительным боям. Помимо уровня сложности «Мастер-ниндзя», который открывается после завершения сюжета, для желающих проверить свои навыки предусмотрены задания уровня «Чистилище» и задания-испытания.

А как насчёт новичков в серии или тех, кто не так хорош, по крайней мере, поначалу? Режим «Героя» — это то, что нужно, говорит директор Team Ninja Масакадзу Хираяма.

Если включить режим «Герой», автоматически активируются функции автопомощи, то есть будет и автозащита, и автоуклонение.

Однако он настаивает, что это делается не для упрощения игры, а для того, чтобы предоставить игрокам инструмент, помогающий им «повышать свой уровень и развивать свои навыки».

«Таким образом, как только игроки почувствуют общий ход боя, они могут зайти в настройки, отключить автозащиту, а затем, почувствовав, что достигли нужного уровня, переключить сложность на нормальный, а затем на сложный.



Ninja Gaiden — сложная игра, и некоторые игроки опасаются, что она может оказаться слишком сложной. Я хочу, чтобы они были уверены, что в игре есть инструменты, которые помогут им развиваться как игрокам и стать настоящими мастерами ниндзя.

Хотя 3D-игры Ninja Gaiden получили немало комментариев о сложности, например, Ninja Gaiden 3 считается лёгкой, такой подход интересен. Те, кто хочет играть в игру так, как задумано, могут это сделать и расширить свои возможности на более высоких уровнях сложности. В то же время новички могут наслаждаться сюжетом и постепенно осваивать тонкости боевой системы.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.