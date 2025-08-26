В Ninja Gaiden 4 будет "очень много контента" с Рю Хаябуса

После последней демонстрации на Gamescom, Ninja Gaiden 4 продолжает выглядеть все лучше и лучше, приближаясь к своему выходу в октябре этого года. Учитывая, что в основном демонстрировался Якумо, насколько игроки могут рассчитывать на управление главным героем серии, Рю Хаябуса?

В интервью IGN содиректор Team Ninja Масазаку Хираяма сообщил, что, раз Якумо является главным героем, ему отведена львиная доля игрового времени. В то время как Рю Хаябуса будет доступен в определенных частях игры, они, к счастью, будут предлагать «солидное» количество контента.

«Итак, более половины истории вы будете играть за Якумо. При этом в истории есть отдельные сегменты, посвященные Рю. Это не значит, что вы будете играть за Рю Хаябусу какое-то короткое время, а потом все закончится. Вас ждет очень много контента, в котором вы сможете насладиться игрой за Рю».

По оценкам, история займет около 15–20 часов, из которых около семи–девяти часов вы будете играть за Рю.

Для желающих пройти все эпизоды игры в роли любого из главных героев предусмотрен режим Chapter Challenge (Вызов эпизода).

«Это даст вам возможность играть за любого из персонажей в разных главах игры. Так, после первого прохождения вы сможете пройти каждую главу за Рю. И наоборот, можно пройти главы, посвященные истории Рю, за Якумо. Таким образом, после первого прохождения вас ждет еще много интересного», — сказал Хираяма.

К этому контенту относятся «Чистилище», опциональные сражения, аналогичные «Испытаниям доблести», и «Миссии-испытания» против ранее побежденных боссов (с помощью модфикатора «Желание смерти», лишающего всех улучшений). Также возвращается уровень сложности «Мастер-ниндзя», а новички могут выбрать «Режим героя», что позволит им плавно влиться в происходящее.

Релиз Ninja Gaiden 4 намечен на 21 октября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.