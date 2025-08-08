В пострелизных DLC к Ninja Gaiden 4 добавят новое оружие для Рю Хаябусы

Ninja Gaiden 4, совместно разработанная PlatinumGames и Team Ninja, получила несколько новых предварительных обзоров, и впечатления пока положительные. Хотя игра идёт по графику выхода, команда планирует добавить больше контента после релиза, включая новое оружие для Рю Хаябусы.

Директор Team Ninja Масакадзу Хираяма сообщил Next-Play, что в дополнении, входящем в Deluxe Edition, планируется добавить «дополнительное оружие». Он также отметил, что «игровой контент будет не только дополнительным оружием. Мы расскажем больше подробностей о том, чего вам стоит ожидать от этого контента в будущем».

В настоящее время у новичка Якумо есть три оружия (включая брутальную дрель), а четвёртое будет показано в будущем. Рю Хаябуса же владеет только Мечом Дракона, но пока неясно, является ли это его единственным оружием.

Ninja Gaiden 4 выходит 21 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.