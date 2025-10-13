В сеть попал список трофеев Ninja Gaiden 4

Перед релизом Ninja Gaiden 4 в сеть утекли трофеи PlayStation Trophies благодаря PowerPyx, и чтобы получить неуловимую платину, потребуется определённая сноровка. К счастью, вам не придётся получать ранг «S» или «Мастер ниндзя» в каждой миссии. Тем не менее, вам придётся пройти игру на уровне сложности «Мастер ниндзя», чтобы получить один из трёх золотых трофеев.

Всего доступно 45 трофеев: 36 бронзовых, пять серебряных, три золотых и один платиновый. Похоже, что, просто играя и используя различные способности, вы сможете добиться многого, хотя прохождение любой главы без смертей может потребовать нескольких попыток.

Современные игры серии Ninja Gaiden не только невероятно сложны для прохождения, но и предлагают невероятно сложные платиновые трофеи, что неудивительно, учитывая динамичный игровой процесс.

На PSNProfiles, отслеживающем активность зарегистрированных пользователей и их трофеи, всего 692 игрока получили платину в Ninja Gaiden Sigma на PlayStation 4, что составляет всего 4,37% от всех игроков. В Ninja Gaiden Sigma 2 этот показатель немного выше — 6,32%, а в Razor's Edge — 5,63%. Даже в переиздании Ninja Gaiden 2 в этом году доля платины составляет всего 6,61%.