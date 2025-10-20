В сети раньше времени опубликовали финальные обзоры на Ninja Gaiden 4

До официального снятия эмбарго на публикацию рецензий на Ninja Gaiden 4 остаются считанные дни, однако два арабских издания — JustPlayIt и Digitale Anime — уже нарушили запрет, разместив полноценные обзоры игры. Согласно опубликованным материалам, оценки оказались неожиданно высокими: 9.5 из 10 и 8.5 из 10 соответственно.

Судя по содержанию этих ранних рецензий, Ninja Gaiden 4 действительно оправдывает ожидания, предлагая возвращение к фирменной жесткости серии и одновременное развитие её формулы. События новой части разворачиваются в киберпанковском Токио после событий Ninja Gaiden 3, где опытный Рю Хаябуса сталкивается с новым героем — воином по имени Якумо из клана Ворона. Их идеологический конфликт стал центром обновленного сюжета, вплетающего элементы японской мифологии, технофутуризма и личной драмы.

Критики особенно отмечают боевую систему, созданную в сотрудничестве Team Ninja и PlatinumGames. Она сочетает жесткость и точность оригинальной трилогии с кинематографичной плавностью движений. Механика Bloodraven Mode и техника Bloodbind Ninjutsu получили высокие оценки за глубину и визуальную выразительность. Отдельно хвалят сражения с боссами, в которых каждый поединок требует предельной концентрации и безошибочного чувства ритма.

Визуальная сторона также не осталась без внимания: рецензенты называют игру «одной из самых эффектных боевиков современности». Киберпанковский Токио с неоновыми огнями, дождём и разрушенными храмами создаёт уникальную атмосферу. При этом игра стабильно держит 60 кадров в секунду, а музыкальное сопровождение сочетает электронику и традиционные японские мотивы, усиливая напряжение в ключевые моменты.

Судя по ранним оценкам, Ninja Gaiden 4 может стать лучшей частью франшизы со времён оригинала. Один из авторов подвёл итог кратко: «Это не просто возвращение, а перерождение легенды».

Официальный релиз Ninja Gaiden 4 состоится 21 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Windows. Полные обзоры от ведущих изданий ожидаются в ближайшие дни, когда эмбарго будет окончательно снято.