Xbox отмечает предстоящий запуск Ninja Gaiden 4 трюком для Книги рекордов Гиннесса

В честь запуска компания Xbox буквально подняла игру в небо. На крупнейшем вертолётном стенде игра демонстрировалась на огромном экране площадью 20 м² (215 футов², 40 дюймов²) над Майами-Бич, Флорида.

Xbox, Koei Tecmo и Team Ninja отметили предстоящий запуск Ninja Gaiden 4 рекордным трюком над Майами. В честь завтрашнего релиза игры два вертолёта совершили исторический полёт над горизонтом и водной гладью Майами. Один вертолёт нёс 26-футовый экран (более 200 квадратных футов), а другой — менеджера сообщества Team Ninja Эммануэля «Мастера» Родригеса и музыканта Суэй Ли. Это событие установило новый мировой рекорд Гиннесса по самому большому дисплею видеоигры, установленному на вертолёте.

Родригес и Ли целый вечер играли в Ninja Gaiden 4 на том же экране. В выпуске Xbox Wire компания Xbox заявила, что «технологии сыграли важнейшую роль в воплощении этой мечты в реальность. Используя передовые технологии, мы проводили прямую трансляцию игрового процесса с вертолёта Эммануэля на огромный экран, созданный компанией-новатором в области аэронавигации Heli-D, в другом вертолёте».

Ninja Gaiden 4 выходит завтра, 21 октября, на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.