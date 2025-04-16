Кумори вступает в бой в новом трейлере Ninja Gaiden: Ragebound

Издательство Dotemu и студия The Game Kitchen представили новый трейлер Ninja Gaiden: Ragebound, в центре которого — свежий играбельный персонаж Кумори. Представительница клана Черных Пауков, Кумори отказывается от традиций и предпочитает побеждать любой ценой, используя как современные технологии, так и демонические силы.

Ролик демонстрирует разрушительные способности героини, а также намекает на напряжённые сражения и сюжетные повороты, в которых ей предстоит пересечься с другим протагонистом игры — Кенджи Мозу из клана Хаябуса. Несмотря на вражду их кланов, Кенджи и Кумори вынуждены объединиться и сразиться с демонической угрозой, разорвавшей завесу между мирами.

Сюжет Ragebound разворачивается сразу после событий оригинальной NES-игры. Мир балансирует на грани хаоса, а единственным шансом на спасение становится техника «Ninja Fusion» — уникальное слияние душ героев, раскрывающее их максимальный потенциал.

Игра выполнена в роскошном пиксель-арте с упором на платформинг, стремительные бои, битвы с боссами, секреты и прокачку. Увлекательный геймплей дополняется атмосферным саундтреком от приглашённых композиторов.

Релиз ожидается этим летом на PlayStation, Xbox, Switch и ПК.