Ninja Gaiden: Ragebound получает костюм Якумо в честь скорого выхода Ninja Gaiden 4

Пока фанаты готовятся к релизу Ninja Gaiden 4, разработчики The Game Kitchen выпустили обновление для Ninja Gaiden: Ragebound, добавив бесплатный наряд Якумо — нового героя из грядущей игры. Теперь главный персонаж Ragebound, Кенджи, может примерить стильный костюм воина клана Воронов, чтобы отпраздновать возвращение легендарной серии.

Сюжетного обоснования у бонуса нет, но визуально костюм выглядит впечатляюще и отлично вписывается в атмосферу ретро-боевика. В Ninja Gaiden 4, разработанной Team Ninja совместно с PlatinumGames, Якумо предстоит сразиться с Тёмным Драконом — вопреки воле Рю Хаябусы и Божественного Ордена Дракона. Конфликт героев обещает стать центральным элементом истории, а поклонникам классики стоит готовиться к масштабным битвам и высоким скоростям.

Ninja Gaiden 4 выходит 21 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а также будет доступна в Game Pass с первого дня. Предварительная загрузка уже открыта. В то время как Ragebound по-прежнему остаётся одной из лучших ретро-игр на всех актуальных платформах, это обновление стало отличным мостом между прошлым и будущим культовой серии.