Ninja Gaiden: Ragebound уже запускается в KytyPS5 - пролог и первый уровень можно пройти на ПК

Эмулятор PlayStation 5 KytyPS5 продолжает расширять совместимость с играми. В официальном репозитории появился новый тест Ninja Gaiden: Ragebound, в котором PS5-версия игры получила статус In-game. Тестировщику удалось полностью пройти пролог и первый уровень на сборке KytyPS5 f53e5d2.

По словам автора отчёта, игра периодически зависает, однако других серьёзных проблем на пройденном участке он не заметил. Тест проводился в Windows 11 на ноутбуке с Core i7-13620H, GeForce RTX 5050 Laptop и 24 ГБ оперативной памяти.

Пока речь не идёт о подтверждённом полном прохождении — проверены лишь начало игры и первый уровень. Кроме того, к отчёту не приложены скриншоты или видео геймплея: автор опубликовал только лог работы эмулятора. Тем не менее сам факт прохождения первых уровней показывает очередной заметный шаг в совместимости KytyPS5 с играми PS5.