В Steam уже можно прямо сейчас опробовать демку Ninja Gaiden: Ragebound от авторов Blasphemous

Ninja Gaiden: Ragebound повествует о новом ниндзя по имени Кенджи, вынужденного сразиться с демонами, напавшими на деревню Хаябуса.

В демке дают пройти пролог с обучением и позднюю часть игры вместе с новой протагонисткой Кумори из клана Чёрного Паука.

Она неразрывно является частью Кенджи и постоянно используется во время платформенных и боевых секций. За прохождение всех уровней также открывается более сложный режим.

Релиз игры состоится 31 июля на PlayStation, Xbox, Switch и PC.