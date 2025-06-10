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Ninja Gaiden: Ragebound 31.07.2025
Экшен, Адвенчура, Платформер, Ретро
5.6 12 оценок

В Steam уже можно прямо сейчас опробовать демку Ninja Gaiden: Ragebound от авторов Blasphemous

Solstice Solstice

Ninja Gaiden: Ragebound повествует о новом ниндзя по имени Кенджи, вынужденного сразиться с демонами, напавшими на деревню Хаябуса.

В демке дают пройти пролог с обучением и позднюю часть игры вместе с новой протагонисткой Кумори из клана Чёрного Паука.

Она неразрывно является частью Кенджи и постоянно используется во время платформенных и боевых секций. За прохождение всех уровней также открывается более сложный режим.

Релиз игры состоится 31 июля на PlayStation, Xbox, Switch и PC.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BAZKIN

Вчера еще пощупал - демка прикольная, слава богам не метроидования будет

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