Вышел релиз NINJA GAIDEN: Ragebound - сайд-скроллинговый экшен от создателей Blasphemous

Издатель Dotemu, Joystick и студия разработки The Game Kitchen известная по серии игр Blasphemous выпустили двумерный экшен - NINJA GAIDEN: Ragebound . Игра доступна на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch.

Сочетая в себе атмосферу старой школы и современную точность, NINJA GAIDEN: Ragebound сохраняет напряжённые, стремительные бои в сочетании с требующим навыков платформингом, которым славится серия NINJA GAIDEN, одновременно добавляя новые уровни глубины. Игра продолжает сагу оригинальной NES NINJA GAIDEN и повествование начинается с того, как Рю Хаябуса отправляется в Америку, чтобы исполнить волю своего отца. Пока героя нет, барьер между миром людей и миром демонов неожиданно рушится, выпуская ужасающую армию на деревню Хаябуса. Жители сталкиваются с невиданной угрозой в отсутствие Рю. Чтобы противостоять этой новой угрозе, Кенджи Модзу, молодой ниндзя из деревни Хаябуса, принимает вызов! Его обучал сам Рю, и он сражается яростно и самоотреченно. Однако вскоре он оказывается в отчаянном положении. Вынужденный воспользоваться запретной силой, Кенджи отбрасывает многовековую вражду и заключает союз со зловещим кланом Черного Паука. Герой убежден, объединение их душ и навыков - единственный способ защитить мир от власти Повелителя Демонов!

Игрокам предстоит окунуться в историю о борьбе с демонами, которая переплетается с приключениями двух ниндзя - вместе с новым протагонистом Кэндзи Мозу действует искусная убийца Кумори. Игра предлагает захватывающие уровни, полные монстров, уникальные для каждого персонажа, а также испытания, требующие творческого использования их слияния. Тщательно проработанные визуальные эффекты. Каждый враг воссоздан с таким уровнем детализации, который раньше не представлялся доступным. Брутальная и пронизанная ностальгией эстетика NINJA GAIDEN: Ragebound отдает дань уважения прошлому, одновременно расширяя границы современной пиксельной графики. Каждая битва - это настоящий праздник для глаз.

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