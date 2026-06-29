Культовый файтинг NINJA MASTER'S вышел в Steam с сетевым кодом отката и скидкой 25%

SNK выпустила в Steam обновлённую версию классического файтинга NINJA MASTER’S: The Scroll of the Ninja Emperor в рамках линейки NEO GEO Premium Selection. До 12 июля игру можно приобрести со стартовой скидкой 25% за 14,99 доллара, после чего её стоимость вырастет до 19,99 доллара.

Оригинальная NINJA MASTER’S дебютировала на аркадных автоматах NEO GEO в 1996 году и запомнилась поклонникам необычной механикой, позволявшей прямо во время боя переключаться между вооружённым и рукопашным стилями сражения. Именно эта особенность и сегодня остаётся одной из главных отличительных черт игры.

Новая версия сохраняет оригинальную графику, управление и атмосферу аркадного релиза, но при этом предлагает набор современных функций. Главным нововведением стал rollback netcode (сетевой код отката), обеспечивающий более стабильные онлайн-поединки. Также появились лобби на девять игроков, полноценный режим тренировки, возможность ожидать матч, продолжая отрабатывать комбо, и турнирный режим с несколькими форматами соревнований, включая круговую систему и двойное выбывание.

В игре доступен ростер из 12 персонажей, включая боссов. Действие разворачивается в вымышленном королевстве Зипангу, охваченном многовековой войной, где герои противостоят тирану Нобунаге.

Кроме сетевых возможностей, Steam-версия получила режим «Галерея» с иллюстрациями и редкими материалами разработки, систему достижений и дополнительные инструменты для тренировки, включая настройку скорости игры для более удобного освоения сложных комбинаций.

Серия NEO GEO Premium Selection постепенно переносит классические проекты SNK на современные платформы, сохраняя оригинальный игровой процесс и одновременно адаптируя его под требования современной аудитории. Для NINJA MASTER’S такой подход выглядит особенно уместным: культовый файтинг получил именно те улучшения, которых поклонники ждали многие годы.