В Nintendo Switch Sports добавят баскетбол в бесплатном обновлении этим летом

Nintendo Switch Sports - это не та игра, которую Nintendo поддерживала большим количеством контента с момента ее выхода пару лет назад, но компания все же приготовила для нее новый контент, который она представила на недавней презентации Nintendo Direct.

Этим летом в бесплатном обновлении Nintendo Switch Sports появится новый вид спорта - баскетбол, который был замечен в утечках данных еще до выхода игры. Новый вид спорта будет доступен как для локальной, так и для сетевой игры в нескольких режимах: одиночные игры Three-Point Challenge и Five-Streak Battle для локальной игры, а также матчи 2v2 с включенным управлением движением для сетевой игры. Посмотрите трейлер ниже, чтобы получить представление о том, чего стоит ожидать.

Nintendo Switch Sports доступна на консоли Nintendo Switch. Планирует ли Nintendo добавить в игру еще какие-либо виды спорта, пока неизвестно.