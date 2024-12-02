ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Nioh 28.10.2016
Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
7.7 564 оценки

Глава Koei Tecmo взял на себя ответственность за длительную разработку Nioh, на которую ушло 12 лет

monk70
Новости

В недавнем интервью основатель и президент Koei Tecmo Ёити Эрикава признался, что он ответственен за длительный период разработки Nioh, на который ушло более 12 лет.

По словам Эрикавы, ролевая игра в стиле masocore, которая получила признание игроков, вышла в 2017 году после двух переделок, так как он был недоволен представленными результатами. По его словам, игра должна представлять собой «новую форму развлечения», и если он не видит этого в проекте, он его переделает.

Эрикава даже сказал, что Nioh была проектом, который он реализовывал с «самоудовлетворением», но если бы это был его сотрудник, который потратил на проект 12 лет, его бы уволили. Однако он не жалеет о том, что Nioh переделывали три раза, так как конечный результат — хорошая игра.

Разработка Nioh началась в 2004 году в Koei, но после слияния с Tecmo в 2008 году они решили отменить первую версию и поручить работу над игрой Omega Force. Эта вторая версия была отменена, и Team Ninja начала работать над проектом, но Эрикава всегда внимательно относился к разработке.

11
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Gridon

Это не самоудовлетворение, а распил бабла и имитация бурной деятельности.

4
Кей Овальд

Да не сказать, что бы хорошая. В хорошей игре не было бы таких скучных и повторяющихся сотни раз уровней.

2
pirlovcin

ох.енная боевка ,перекрывает все минусы

4
Legioner999

они же не обязательны

0
Кей Овальд Legioner999

Это дополнительные задания. Для меня, как для манчкина, это обязательно и это не должно быть так бессодержательно и уныло.

-1
Pravdarub Кей Овальд

Ты видимо в якудзу не играл...

0
Кей Овальд Pravdarub

Не, не играл. Проблемы одной игры не красят другую.

1
Despot_Aspid

Серию Noih обожаю на ровне с DS. Боевая система там гениальная. Жаль что про Nioh 3 слухов нет, а вместо этого клепают третьесортный шлак.

1
G-1

А еще через 12 лет видимо выйдет патч на пк с хдр и 165 фпс.

0