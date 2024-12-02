Глава Koei Tecmo взял на себя ответственность за длительную разработку Nioh, на которую ушло 12 лет

В недавнем интервью основатель и президент Koei Tecmo Ёити Эрикава признался, что он ответственен за длительный период разработки Nioh, на который ушло более 12 лет.
По словам Эрикавы, ролевая игра в стиле masocore, которая получила признание игроков, вышла в 2017 году после двух переделок, так как он был недоволен представленными результатами. По его словам, игра должна представлять собой «новую форму развлечения», и если он не видит этого в проекте, он его переделает.
Эрикава даже сказал, что Nioh была проектом, который он реализовывал с «самоудовлетворением», но если бы это был его сотрудник, который потратил на проект 12 лет, его бы уволили. Однако он не жалеет о том, что Nioh переделывали три раза, так как конечный результат — хорошая игра.
Разработка Nioh началась в 2004 году в Koei, но после слияния с Tecmo в 2008 году они решили отменить первую версию и поручить работу над игрой Omega Force. Эта вторая версия была отменена, и Team Ninja начала работать над проектом, но Эрикава всегда внимательно относился к разработке.
Это не самоудовлетворение, а распил бабла и имитация бурной деятельности.
Да не сказать, что бы хорошая. В хорошей игре не было бы таких скучных и повторяющихся сотни раз уровней.
ох.енная боевка ,перекрывает все минусы
они же не обязательны
Это дополнительные задания. Для меня, как для манчкина, это обязательно и это не должно быть так бессодержательно и уныло.
Ты видимо в якудзу не играл...
Не, не играл. Проблемы одной игры не красят другую.
Серию Noih обожаю на ровне с DS. Боевая система там гениальная. Жаль что про Nioh 3 слухов нет, а вместо этого клепают третьесортный шлак.
А еще через 12 лет видимо выйдет патч на пк с хдр и 165 фпс.