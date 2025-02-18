Продюсер Nioh вспомнил о долгом пути разработки: "Меня бы уволили, если бы я не был сам себе начальником"

Создатель Nioh, генеральный директор Koei Tecmo Ёити Эрикава (он же Коу Сибусава) вспомнил о долгом пути разработки игры в интервью Denfaminicogamer. Он признался, что 12 лет на создание Nioh ушли во многом из-за его собственной требовательности.

Эрикава рассказал, что его главной задачей было создание игр, предлагающих новую форму развлечения. Если он не находил этого, то требовал переделки. Так произошло и с Nioh, которая прошла через три кардинальные переработки.

Если бы кто-то из моих подчиненных так затянул проект, его бы уволили. Но я занимался этим самозабвенно.

В итоге он не жалеет о потраченном времени, ведь результат оказался успешным: Nioh сочетала исторический подход Koei и боевые механики Tecmo, что сделало игру уникальной.

Для дополнительного контекста отметим, что разработка Nioh началась в 2004 году, и на тот момент ею по-прежнему занимались только сотрудники Koei, поскольку слияние с Tecmo произошло в 2008 году. Слияние совпало с тем, что первая (и наиболее похожий на JRPG) версия Nioh была снят с производства, а разработка была передана разработчику серии Dynasty Warriors - Omega Force. Второй билд, возглавляемый Omega Force, в итоге тоже был отменен, после чего Team Ninja (разработчик Ninja Gaiden и Dead or Alive) из Tecmo взяла на себя большую часть разработки, направив игру в русло более тяжелого экшена.

Креативный директор Фумихико Ясуда рассказывал, что, даже передав проект Team Ninja, Эрикава постоянно тестировал игру, чтобы разработчики чувствовали его «бдительный взгляд».

Несмотря на трудности, игра стала хитом, разойдясь тиражом в 8 миллионов копий, причем 90 % продаж пришлись на Запад. Сегодня Nioh считается классикой хардкорных экшен-RPG.