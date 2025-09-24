Amazon Japan раскрыл дату выхода Nioh 3 - мрачный экшен выйдет 6 февраля 2026 года

Согласно странице на Amazon Japan, Nioh 3 выйдет для PlayStation 5 и PC через Steam 6 февраля 2026 года. Информация касается как стандартного издания, так и Treasure Box, обе версии указывают одну дату релиза.

Nioh 3 перенесёт игроков в ещё более мрачную и проклятую версию феодальной Японии эпохи Сэнгоку. Главный герой — молодой воин, которому предстоит стать новым сегуном и сразиться с демоническими ёкаями. Серия традиционно славится высокой сложностью и глубокими механиками боя, и третья часть обещает превзойти ожидания.

Новая игра вводит два полноценных боевых стиля: самурайский с упором на стойки и контратаки, а также ниндзя-стиль с акцентом на скорость, увороты и технику. Игроки смогут мгновенно переключаться между ними, создавая собственные комбинации под любую ситуацию. Структура уровней стала более открытой — от заброшенных деревень до таинственных руин, полных ловушек и сверхъестественных угроз. Кроме того, расширены возможности кастомизации персонажа, позволяя подобрать уникальный стиль игры.

Версия Treasure Box порадует коллекционеров: артбук формата B5, CD с избранными треками саундтрека, оригинальная подставка для стола и милый брелок в виде пушистого Sunekosuri. Это издание станет отличным подарком для фанатов серии, желающих погрузиться в атмосферу Nioh 3 с головой.