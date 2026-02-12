Анализ Nioh 3 от Digital Foundry указывает на устаревший движок и проблемы с графикой на PS5

Digital Foundry опубликовали свой технический анализ Nioh 3, указав на ряд ограничений движка Katana Engine. Новая игра от Team Ninja, предлагающая более открытый мир, чем её предшественницы, страдает от постоянных визуальных проблем на обеих консолях Sony, где проводился анализ.

Анализ показывает, что Nioh 3 демонстрирует визуальные баги, подгрузку геометрии и проблемы с тенями во время исследования открытых локаций. Эти технические проблемы присутствуют даже при использовании режима качества с заблокированной частотой кадров 30 кадров в секунду, хотя они не полностью ухудшают игровой процесс.

Как на стандартной PS5, так и на PS5 Pro игра предлагает два режима производительности: «Производительность» (стремление к 60 кадрам в секунду) и «Разрешение» (ограничение до 30 кадров в секунду). Графические настройки между версиями довольно схожи, за исключением того, что на PS5 Pro более чёткие отражения в экранном пространстве и немного большая дальность прорисовки теней. В отличие от Rise of the Ronin, здесь отсутствует поддержка трассировки лучей для отражений.

Нативное разрешение значительно различается между платформами. На PS5 Pro динамические значения варьируются от 792p до 1296p в режиме «Производительность», достигая 1440p в режиме «Разрешение». На стандартной PS5 количество пикселей уменьшено до 720p-1152p в режиме «Производительность» и фиксированного 1152p в режиме «Разрешение».

Наиболее заметное различие между версиями заключается в технологии масштабирования: в то время как PS5 Pro использует недавно внедрённую Sony технологию PSSR, стандартная PS5 полагается на FSR. В результате на PS5 Pro изображение становится более стабильным, с более чёткими деталями, а в таких элементах, как волосы, листва и броня, наблюдается меньше подтормаживаний. Однако PSSR также вносит некоторые проблемы, такие как немного более плавное изображение в статичных сценах, менее стабильные отражения и заметный эффект подтормаживания при динамических изменениях разрешения в режиме производительности.

Digital Foundry настоятельно рекомендует режим производительности (60 кадров в секунду) для обеих консолей, поскольку обе поддерживают эту настройку большую часть времени, демонстрируя лишь кратковременные просадки во время самых напряжённых боевых ситуаций. Монитор с поддержкой VRR (переменная частота обновления) помогает скрыть эти колебания.

С другой стороны, режим 30 кадров в секунду рекомендовать сложно: помимо уменьшения частоты кадров вдвое и увеличения времени отклика на команды, этот режим страдает от проблем с синхронизацией кадров, что приводит к менее плавному игровому процессу, чем ожидалось от игры с фиксированной частотой 30 кадров в секунду.

С точки зрения общей графики, Nioh 3 представляет собой непоследовательный опыт. Несмотря на то, что это эксклюзив для PS5 и ПК, движок Katana Engine устарел, если говорить о создании того, что мы могли бы назвать современным игровым процессом. Как и в случае с Rise of Ronin 2 года назад, вам нужно быть готовым к аналогичному уровню недоработки при исследовании мира.