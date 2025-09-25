Атмосферный сюжетный трейлер Nioh 3 подтвердил дату релиза в начале февраля 2026 года

Team Ninja и Koei Tecmo официально анонсировали дату выхода Nioh 3 - релиз состоится 6 февраля 2026 года. После недавней утечки информации новый сюжетный трейлер демонстрирует эпические сражения за титул сёгуна в феодальной Японии, захваченной ёкаями.

Главный герой игры – Токугавa Такечиё, настраиваемый по желанию игрока. Его путь к власти переплетен с боями против других претендентов на сёгунат и жутких сверхъестественных существ, включая Такеду Сингенa. Эти схватки обещают быть динамичными и напряженными, сочетая мастерство ближнего боя с дальним ниндзюцу.

Nioh 3 предлагает новые открытые локации и улучшенную систему боя, позволяющую плавно переключаться между стилями, сохраняя знакомые элементы серии. В арсенале игрока — проверенные виды оружия и сила Божественных зверей, которые помогают одолеть самых опасных ёкаев.

На Tokyo Game Show 2025 Team Ninja планирует продемонстрировать геймплей, раскрывая больше деталей о новой ролевой игре и новых механиках. Фанаты серии могут ожидать масштабное продолжение, сочетающее сложные сражения, глубоко проработанный мир и богатую японскую мифологию.