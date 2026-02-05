Авторы Nioh 3 отказались от уровней сложности: преодоление трудностей - основа серии

Студия Team Ninja не планирует добавлять настройки сложности в Nioh 3 — и это было осознанное решение с самого начала разработки. Режиссёр игры Масаки Фудзита рассказал, что команда никогда всерьёз не рассматривала такой вариант, поскольку высокая сложность является ключевой частью опыта серии.

По словам Фудзиты, ценность прохождения Nioh заключается не в адаптации игры под игрока, а в процессе поиска собственных решений. Именно чувство достижения после преодоления сложного испытания разработчики считают одним из главных достоинств франшизы.

При этом Nioh 3 не станет жёстче ради жёсткости. Напротив, игра предложит больше тактических возможностей, чем предыдущие части. Игроки смогут менять подход к боям, экспериментировать с билдами и при необходимости отступать, чтобы усилить персонажа перед особенно сложными сражениями.

Разработчики подчёркивают, что вместо снижения сложности они делают ставку на вариативность. В Nioh 3 будет больше способов справиться с трудными ситуациями — от выбора экипировки до стиля боя, что позволит каждому игроку найти собственный путь к победе, не ломая фундаментальную философию серии.