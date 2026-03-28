Авторы Nioh 3 рассказали, почему японским разработчикам важно сохранять баланс между традициями и мировыми трендами

Создатели Nioh 3 поделились своим мнением о том, каким должен быть подход японских студий к разработке игр. По словам руководителей проекта из Team Ninja, национальный стиль является важной частью идентичности, однако полностью замыкаться только на нём тоже не стоит.

Продюсер проекта Кохэй Сибата и глава студии Фумихико Ясуда отметили, что серия Nioh изначально создавалась как игра с ярко выраженным японским характером. В основе проекта лежат исторические события, фольклор и мифология Японии, включая легенды о ёкаях. Именно это сочетание, по словам разработчиков, и формирует уникальную атмосферу игры.

Ясуда объяснил, что одним из ключевых источников вдохновения стала традиционная японская культура и искусство. В частности, на визуальный стиль проекта повлияли гравюры укиё-э, известные своим необычным изображением людей и сцен повседневной жизни. Кроме того, разработчики ориентировались на художественные изображения ёкаев, популяризированные художником и исследователем фольклора Сигэру Мидзуки.

По словам главы Team Ninja, подобные элементы помогают создать особую атмосферу, которая отличает японские игры от западных проектов. При этом он отметил, что существует и менее очевидная особенность — своеобразный «японский подход» к дизайну игровых систем. Разработчики стремятся к высокой точности механик и чёткой структуре геймплея, что особенно заметно в сложных боевых системах серии Nioh.

Однако продюсер Кохэй Сибата подчеркнул, что одной лишь национальной идентичности недостаточно. Он считает, что японские студии должны учитывать и мировой игровой рынок. Разработчики активно играют в проекты западных студий и нередко вдохновляются их решениями.

По мнению Сибаты, ключевым фактором всегда остаётся одно — насколько игра увлекательна. Поэтому оптимальным вариантом для японских студий является баланс: сохранять собственную уникальность и культурные особенности, но при этом не игнорировать идеи и подходы, которые успешно используются в играх со всего мира.