Демо Nioh 3 почти установило рекорд по онлайну для всей серии

До релиза Nioh 3 остаётся около недели, но игра уже демонстрирует впечатляющие показатели интереса со стороны игроков. Недавно выпущенное демо на ПК и PlayStation привлекло почти рекордное количество пользователей, приблизившись к лучшему результату в истории франшизы.

Согласно данным SteamDB, пиковый онлайн демоверсии Nioh 3 превысил 39 тысяч одновременных игроков. Это совсем немного не дотягивает до максимального показателя Nioh 2, который на пике собрал чуть более 41 тысячи человек, и заметно превосходит результат первой Nioh, чей рекорд составлял около 10,6 тысячи игроков.

Примечательно, что такие цифры были достигнуты ещё до выхода полной версии игры. Дополнительным фактором роста стало то, что демо доступно бесплатно, а также вышло не только в Steam, но и на PlayStation, где статистика по количеству игроков публично не раскрывается.

Хотя онлайн демо немного снизился и не успел обойти рекорд Nioh 2, текущие показатели уже говорят о высоком интересе к третьей части. Это позволяет предположить, что Nioh 3 может стать самым успешным релизом серии Team Ninja с точки зрения стартового внимания аудитории.