Демоверсия Nioh 3 достигла 1 миллиона скачиваний

Серия Nioh, похоже, претерпела радикальные изменения в своей третьей игре. Двойная боевая система Nioh 3, позволяющая мгновенно переключаться между стилями самурая и ниндзя одним нажатием кнопки, может показаться сложной на первый взгляд, но её освоение делает бои гораздо более увлекательными.

Это нововведение отразилось и на общем игровом процессе; привычные линейные участки серии заменены областями, открытыми для исследования. Демоверсия, выпущенная 29 января, произвела сильное первое впечатление на игроков. Как сообщили создатели, она достигла одного миллиона скачиваний на доступных платформах.