Демоверсия Nioh 3 достигла 1 миллиона скачиваний

Серия Nioh, похоже, претерпела радикальные изменения в своей третьей игре. Двойная боевая система Nioh 3, позволяющая мгновенно переключаться между стилями самурая и ниндзя одним нажатием кнопки, может показаться сложной на первый взгляд, но её освоение делает бои гораздо более увлекательными.
Это нововведение отразилось и на общем игровом процессе; привычные линейные участки серии заменены областями, открытыми для исследования. Демоверсия, выпущенная 29 января, произвела сильное первое впечатление на игроков. Как сообщили создатели, она достигла одного миллиона скачиваний на доступных платформах.
Ну нельзя было что-ли такой "Открытый мир"(или подобие) сразу?! Нет,сначала Ronin *овённенький для PS5 нужно было "запилить"...😁