Директор Nioh 3 признался, что боссы Lies of P вдохновили Team Ninja

Директор Nioh 3 Масаки Фудзита признался, что бои с боссами в Lies of P стали для него важным источником вдохновения при работе над новой частью серии. По его словам, именно впечатления от игры Neowiz подтолкнули Team Ninja к тому, чтобы заметно улучшить дизайн и поведение противников в Nioh 3.

В интервью PC Gamer Фудзита отметил, что ему особенно запомнилось разнообразие боссов в Lies of P и то, как их атаки подчеркивают уникальные особенности каждого противника. Разработчика впечатлило сочетание продуманной защиты, уклонений и зрелищных атак, что напрямую повлияло на проработку ёкаев в Nioh 3.

Хотя на новую игру Team Ninja повлияли и собственные проекты студии последних лет — такие как Wo Long: Fallen Dynasty и Rise of the Ronin — именно Lies of P дала дополнительный импульс в создании более запоминающихся и выразительных босс-файтов. По словам Фудзиты, работа над поведением и «характером» врагов стала одним из ключевых направлений развития третьей части.

В результате боссы в Nioh 3 получили более чёткие анимации, узнаваемые паттерны атак и заметно больше индивидуальности, что выгодно отличает их от противников из Nioh 2. Разработчики уверены, что такой подход сделает сражения более напряжёнными и запоминающимися для игроков.