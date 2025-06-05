Это мы пропускаем: Игроки негативно отреагировали на анонс Nioh 3 из-за замены пола на "тип тела"

Разработчики Team Ninja анонсировали долгожданную Nioh 3, но вместо радости фанатов серии столкнулись с волной критики. Причиной стало решение студии заменить в настройках персонажа выбор пола на опцию "тип тела" (Body Type 1 и Body Type 2).

Ещё в Nioh 2 изначально был классический выбор между мужским и женским персонажем, но после обновлений его заменили на «тип тела». Теперь, судя по анонсу, в Nioh 3 система станет ещё более абстрактной. Многие игроки восприняли это как навязывание политкорректности в ущерб удобству и привычной кастомизации.

Team Ninja пока не прокомментировала ситуацию, но если реакция сообщества останется такой же резкой, студия может пересмотреть систему. Впрочем, в современной игровой индустрии подобные решения всё чаще становятся нормой — что нравится далеко не всем.

Nioh 3 выйдет в 2026 году на PS5 и PC. Смогут ли разработчики сохранить баланс между традициями серии и новыми веяниями — покажет время.