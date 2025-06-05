Это мы пропускаем: Игроки негативно отреагировали на анонс Nioh 3 из-за замены пола на "тип тела"

Разработчики Team Ninja анонсировали долгожданную Nioh 3, но вместо радости фанатов серии столкнулись с волной критики. Причиной стало решение студии заменить в настройках персонажа выбор пола на опцию "тип тела" (Body Type 1 и Body Type 2).
Ещё в Nioh 2 изначально был классический выбор между мужским и женским персонажем, но после обновлений его заменили на «тип тела». Теперь, судя по анонсу, в Nioh 3 система станет ещё более абстрактной. Многие игроки восприняли это как навязывание политкорректности в ущерб удобству и привычной кастомизации.
Team Ninja пока не прокомментировала ситуацию, но если реакция сообщества останется такой же резкой, студия может пересмотреть систему. Впрочем, в современной игровой индустрии подобные решения всё чаще становятся нормой — что нравится далеко не всем.
Nioh 3 выйдет в 2026 году на PS5 и PC. Смогут ли разработчики сохранить баланс между традициями серии и новыми веяниями — покажет время.
Столько тряски из за двух слов. Нынешние геймеры стали теми с кем боролись, таким же шизанутыми как борцы за социальную справедливость
Сколько тряски от 2 слов. Сколько тряски, от того, что у гг родители -это 2 папы, сколько тряски, когда гг толстая лес.янка, которая не считает себя Ж, а лишь типом тела 2. Это давным давно не 2 слова, а тенденция. И эту уету надо каленым железом выжигать в зародыше- это активно процветает уже лет 5 и только силу набирает, пока есть комментаторы вроде тебя о тряске из-за 2 слов.
Хоть кто то это написал .
И вот зачем это дерьмо, как же они за***ли
Правильно. Надо писать м и ж иначе свовременные геймеры не поймут разницы им писать надо
Мэ и жо.
А у тебя какой тип тела? Такой же как у твоего партнера?)
очередная повесточная соулс шляпа // Илья Прохоров
В легендарном Секиро и Элдене не было повестки. // Nvidia Power
Ну за год у них поидее еще есть время все исправить! А вот хватит ли им ума для этого еще большой вопрос.
Сейчас начала играть в ву лонг, там было то же самое, где же игроки были тогда!?
Это же геймеры. Если даже игра отличная, найдутся нытики для которых вода недостаточно жидкая и влажная
Но также, с другой стороны, будут и те, кому игра понравилась и они особо ничего плохого о игре не говорят, хотя в других случаях, когда игра не понравилась, будут орать про любой малюсенький недостаток
Тот же Вуконг. Массово пользователям понравился. Atomic Heart тоже. Обе игры содержат Денуво. Но обеим играм не достается от геймеров за Денуво. Но вот когда какая-нибудь спорная игра или не очень спорная, но от спорной студии, содержит Денуво - те же люди, что молчали в одном случае, в этом начинают орать о том, что раз Денуво - то игра херня и недостойна покупки
Или любимый многими BG3. У многих, даже здесь, указана в Любимых играх. Содержит повестку, прям очевидную, а на релизе - навязчивую. И эти же люди, что добавили BG3 в любимые, под новостями про какой-нибудь фильм или игру, которые гласят, что в этом проекте обнаружилась повестка, начинают орать о том, что проект повесточная дрянь. Не все конечно, но таких немало
Лицемерие и нытье, да и только
Ву Лонг также критиковали.
Отлично сказано.
а игроки дауны не?
Очередные додики факен щет санава бичес
Интересно, когда - нибудь при рождении будут указывать не мальчик или девочка а тип тела 1 или 2 ну или А и Б. Такой сюр, что даже не смешно уже. Миллиарды ген*еров, м и ж не современно, а вот А и Б это да. Просто зачем, это же обычное психологическое заболевание, у каждого кто за это топит. Таких лечить нужно а не говорить что они нормальные, что всё хорошо. Мир ебану*ся, к сожалению уже давно, просто становится только хуже.
p.s Рофл в том что на этом "замечательном" сайте почему то слово ген*ер даже считается запретным, а??
Согласен с тобой. Самое смешное то, что те клоуны что защищают на ПГ эту повесточную ересь наверняка забыли даже поменять свой паспорт на "правильный" с указанием тип1/2.