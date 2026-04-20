Испытание для мастеров: Nioh 3 получит хардкорное обновление с новыми миссиями уже 27 апреля

Издатель Koei Tecmo и студия Team NINJA анонсировали бесплатное обновление для Nioh 3, которое выйдет 27 апреля и добавит в игру новый высокоуровневый контент.

Главным нововведением станут «Свитки сражений» повышенной сложности — особые побочные миссии, рассчитанные на опытных игроков. За их прохождение можно будет получить уникальные навыки, расширяющие возможности персонажа и открывающие новые тактические подходы в бою.

Ещё одной важной особенностью станет «Камень покаяния». Этот предмет позволит повысить характеристики и редкость аксессуаров, но взамен значительно усложнит игровой процесс. Таким образом, игрокам предложат рискованную, но потенциально выгодную систему прогрессии.

Обновление также затронет баланс: разработчики усилят отдельные «Благословения», чтобы сделать билдостроение более гибким и разнообразным. По словам продюсера Кохэя Сибаты, команда продолжает активно работать над развитием игры и уже готовит дальнейшие апдейты и платные дополнения.

Более подробная информация о патче появится в ближайшее время. Напомним, что Nioh 3 уже доступна на PlayStation 5 и ПК через Steam.