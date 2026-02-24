Koei Tecmo делит Team Ninja на три части спустя недели после релиза Nioh 3

Японская компания Koei Tecmo объявила о масштабной реорганизации студии Team Ninja. Перестройка произошла всего через несколько недель после выхода Nioh 3 и фактически разделяет коллектив на три отдельных направления.

Согласно официальному заявлению, одно из подразделений Team Ninja — Division 1 — передаётся в структуру студии Gust, известной по серии Atelier. Это подразделение станет Gust Division 2. Руководителем команды останется Ясунори Сакуда, который и ранее возглавлял Division 1.

Именно эта команда работала над такими проектами, как азиатский эксклюзив Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme и участвовала в разработке Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Liberator of Polar Night совместно с Gust.

Оставшаяся часть Team Ninja Division 2 будет реорганизована внутри самой студии: её разделят на новую Division 1 и Division 2. Руководить обновлённой структурой будет продюсер Коэхэй Сибата — ключевая фигура, связанная с основными франшизами студии, включая Ninja Gaiden, Dead or Alive и серию Nioh.

Официальных подробностей о том, как именно распределятся проекты между новыми командами, пока нет. Однако ранее студия уже анонсировала новую часть Dead or Alive, а за последние два года выпустила сразу несколько крупных релизов, включая Rise of the Ronin и Ninja Gaiden 4.

Реструктуризация может означать более чёткое разделение направлений — например, между экшен-RPG и файтингами, — но официально компания заявляет лишь о структурных изменениях. В любом случае, для одной из самых продуктивных японских студий последних лет это одно из крупнейших внутренних преобразований за последнее время.