Koei Tecmo делит Team Ninja на три части спустя недели после релиза Nioh 3

IKarasik IKarasik

Японская компания Koei Tecmo объявила о масштабной реорганизации студии Team Ninja. Перестройка произошла всего через несколько недель после выхода Nioh 3 и фактически разделяет коллектив на три отдельных направления.

Согласно официальному заявлению, одно из подразделений Team Ninja — Division 1 — передаётся в структуру студии Gust, известной по серии Atelier. Это подразделение станет Gust Division 2. Руководителем команды останется Ясунори Сакуда, который и ранее возглавлял Division 1.

Именно эта команда работала над такими проектами, как азиатский эксклюзив Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme и участвовала в разработке Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Liberator of Polar Night совместно с Gust.

Оставшаяся часть Team Ninja Division 2 будет реорганизована внутри самой студии: её разделят на новую Division 1 и Division 2. Руководить обновлённой структурой будет продюсер Коэхэй Сибата — ключевая фигура, связанная с основными франшизами студии, включая Ninja Gaiden, Dead or Alive и серию Nioh.

Официальных подробностей о том, как именно распределятся проекты между новыми командами, пока нет. Однако ранее студия уже анонсировала новую часть Dead or Alive, а за последние два года выпустила сразу несколько крупных релизов, включая Rise of the Ronin и Ninja Gaiden 4.

Реструктуризация может означать более чёткое разделение направлений — например, между экшен-RPG и файтингами, — но официально компания заявляет лишь о структурных изменениях. В любом случае, для одной из самых продуктивных японских студий последних лет это одно из крупнейших внутренних преобразований за последнее время.

Комментарии:
rei_nyasha

это изза провала нио3?

Feliskotta

Лям копий за 2 недели это провал?

-zotik-

Сфигаль он провалился? Да мб игру года не возьмет, но провалом тут не пахнет

Эдмон Дантес

Самый успешный старт в серии. Наоборот кричат о успехе.

Samwise Gamgee

Team ninja не делала Ninja gaiden 4. Её от и до делала platinum games включая собственный движок. Это даже и к лучшему. Реально хорошая игра, но она не имеет отношения к коетекмо кроме прав владения на франшизу. Т.к. team ninja скурвилась - они насегодня не способны ни на что кроме как продавать первую часть ниоха под видом третьей - латентные, и переиздавать всратый набитый транзакциями doa6 - идиоты. А ещё шизики раскопали фаталфрейм2 с пс2 - и делают типа римейк а на деле опять всратый фатал фейл как их предыдущие части - всё скам на шмотки и лоли - отбитые даунцы. Реорганизация происходит - так им и надо - творят хрень, а собственники в играх не шарят - старые япошки владеют 100%.

FairUlu
Koei Tecmo делит Team Ninja на три части

Генин, Дзенин и Тюнин?

Rio17

Блин