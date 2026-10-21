Koei Tecmo увеличила прогноз прибыли благодаря успеху новых игр и старого каталога

Koei Tecmo пересмотрела финансовые ожидания на первое полугодие 2026 финансового года, завершившееся в сентябре, и вместо ожидавшегося снижения прибыли прогнозирует заметный рост показателей. Одним из ключевых факторов стали высокие продажи игр из прошлых лет, которые продолжают приносить компании существенный доход.

По данным японского издания GameBiz, ожидаемая операционная прибыль превысит первоначальный прогноз на 64,2%. В годовом сравнении это означает рост на 44,3%. Ещё сильнее изменился прогноз обычной прибыли, учитывающей в том числе доходы от инвестиций и управления активами: показатель оказался на 108,3% выше первоначальных ожиданий, а рост относительно прошлого года составит 40,4%.

Среди причин успеха Koei Tecmo называет продажи крупных релизов, выпущенных в период с апреля 2025-го по март 2026 года. В их числе Ninja Gaiden 4, Nioh 3, Pokémon Pokopia и ремейк Fatal Frame II: Crimson Butterfly. Однако компания получает заметную отдачу и от более старых игр, которые продолжают находить покупателей спустя годы после выхода.

Этот результат показывает, насколько важен для издателя не только выпуск новых проектов, но и поддержание интереса к уже существующей библиотеке. Каталог прошлых релизов способен обеспечивать стабильные продажи без необходимости постоянно полагаться на дорогостоящие новинки. Для Koei Tecmo это особенно актуально на фоне внимания компании к более доступным в производстве играм вместо постоянной гонки за масштабными AAA-проектами.