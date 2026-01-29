Студия Team Ninja выпустила демо-версию предстоящей Nioh 3. Она уже доступна игрокам для загрузки в PlayStation Store на PS5 и в Steam на PC.
В демоверсии игроки могут пройти вступительные главы предстоящего ролевого экшена. Весь прогресс, достигнутый в демо, включая прокачку персонажа и найденные предметы, можно будет перенести в полную версию Nioh 3 после её релиза.
За прохождение демо-версии предусмотрена специальная награда: уникальный шлем Twin-Snake Helmet. Релиз игры состоится 6 февраля на PC и PS5.
На PC и PS5 стала доступна демо-версия Nioh 3
Студия Team Ninja выпустила демо-версию предстоящей Nioh 3. Она уже доступна игрокам для загрузки в PlayStation Store на PS5 и в Steam на PC.
Даже этот окажется лучше чем нг4. Ну что это такое а.
Блин, ну что за невезение! Давеча купил игру на основной аккаунт, а демку можно пощупать только с кзт аккаунта. А там плюшки за прохождение демо разблокируются.