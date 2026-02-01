Nioh 3 будет консольным эксклюзивом PlayStation 5 на 6 месяцев; релиз на Xbox Series S|X возможен

Франшиза Nioh стала одной из лучших попыток возродить формулу FromSoftware. Умение Team Ninja создавать геймплей, ориентированный на бои, в сочетании с формулой Souls-like всегда делало серию привлекательной для давних поклонников жанра.

С приближением Nioh 3 ажиотаж вокруг франшизы снова растёт. Как и её предшественницы, Nioh 3 на консолях будет доступна только на PlayStation на момент релиза, но новое открытие вселило надежду в поклонников Xbox. Подтверждено, что грядущая игра от Team Ninja будет эксклюзивом для PlayStation всего на шесть месяцев.

В трейлере Nioh 3 – Features Trailer на официальном канале PlayStation в самом конце есть небольшое примечание. В нём говорится, что игра также доступна на ПК, но на других консолях она не будет доступна в течение шести месяцев.

Интересно то, что франшиза Nioh никогда не была доступна на консолях Xbox. Аналогично, серия ещё не добралась до Nintendo Switch. Оговорка подразумевает, что Team Ninja, по крайней мере, рассматривает возможность выпуска игры на Xbox. Если это произойдёт, Nioh 3 может стать первой игрой франшизы, которая выйдет за пределы платформы PlayStation.