Nioh 3 06.02.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
7 106 оценок

Nioh 3 дебютировала на первом месте в чартах Steam

monk70 monk70

Nioh 3 дебютировала на первом месте в чартах Steam сразу после официального запуска, подтвердив качество игры, стремящейся передать опыт Team Ninja в жанре soulslike.

По продажам Steam Deck сохраняет второе место, но на этой неделе за ней следует Helldivers 2, которая поднялась более чем на двадцать позиций благодаря сочетанию предложений и обновлений, которые возродили энтузиазм вокруг шутера от Arrowhead Game Studios.

  1. Nioh 3
  2. Steam Deck
  3. Helldivers 2
  4. ARC Raiders
  5. Menace
  6. Dragon Quest VII Reimagined
  7. Yapyap
  8. Rust
  9. Resident Evil Requiem
  10. Dead by Daylight

Менее успешным был запуск Dragon Quest VII Reimagined, который после релиза занял шестое место в рейтинге, уступив ARC Raiders и Menace.

Хотя Mewgenics дебютировала первой в Steam за последние несколько часов, даже обогнав самые скачиваемые бесплатные игры на цифровой платформе Valve, есть ещё одна игра, которая постепенно возвращает позиции в преддверии своего запуска: Resident Evil Requiem. Новая часть серии от Capcom переместилась с двенадцатого на девятое место, но ясно, что до 27 февраля ей удастся завоевать вершину топ-10: в этом практически нет сомнений.

6
2
Комментарии:  2
Legioner999

проходишь первую локу и вот она графика пс3 с текстурами грузящимися на ходу и не важно какие настройки графики. те же проблемы что в старых частях, нажми хилку 4 раза, чтобы сработала

3
Hevin

Пока не впечатлила настолько, как вторая часть. Над инпутом поработали, но опять не доработали. Текстуры корёжит в реальном времени. Кривая боссов очень странная, на первого босса потратил попыток больше, чем на всех боссов вплоть до второго горнила, это при том что я играл через меч в нижней стойке, без каких либо особых ухищрений.

1