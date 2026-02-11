Nioh 3 дебютировала на первом месте в чартах Steam сразу после официального запуска, подтвердив качество игры, стремящейся передать опыт Team Ninja в жанре soulslike.

По продажам Steam Deck сохраняет второе место, но на этой неделе за ней следует Helldivers 2, которая поднялась более чем на двадцать позиций благодаря сочетанию предложений и обновлений, которые возродили энтузиазм вокруг шутера от Arrowhead Game Studios.

Менее успешным был запуск Dragon Quest VII Reimagined, который после релиза занял шестое место в рейтинге, уступив ARC Raiders и Menace.

Хотя Mewgenics дебютировала первой в Steam за последние несколько часов, даже обогнав самые скачиваемые бесплатные игры на цифровой платформе Valve, есть ещё одна игра, которая постепенно возвращает позиции в преддверии своего запуска: Resident Evil Requiem. Новая часть серии от Capcom переместилась с двенадцатого на девятое место, но ясно, что до 27 февраля ей удастся завоевать вершину топ-10: в этом практически нет сомнений.