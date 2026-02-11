Nioh 3 дебютировала на первом месте в чартах Steam сразу после официального запуска, подтвердив качество игры, стремящейся передать опыт Team Ninja в жанре soulslike.
По продажам Steam Deck сохраняет второе место, но на этой неделе за ней следует Helldivers 2, которая поднялась более чем на двадцать позиций благодаря сочетанию предложений и обновлений, которые возродили энтузиазм вокруг шутера от Arrowhead Game Studios.
- Nioh 3
- Steam Deck
- Helldivers 2
- ARC Raiders
- Menace
- Dragon Quest VII Reimagined
- Yapyap
- Rust
- Resident Evil Requiem
- Dead by Daylight
Менее успешным был запуск Dragon Quest VII Reimagined, который после релиза занял шестое место в рейтинге, уступив ARC Raiders и Menace.
Хотя Mewgenics дебютировала первой в Steam за последние несколько часов, даже обогнав самые скачиваемые бесплатные игры на цифровой платформе Valve, есть ещё одна игра, которая постепенно возвращает позиции в преддверии своего запуска: Resident Evil Requiem. Новая часть серии от Capcom переместилась с двенадцатого на девятое место, но ясно, что до 27 февраля ей удастся завоевать вершину топ-10: в этом практически нет сомнений.
проходишь первую локу и вот она графика пс3 с текстурами грузящимися на ходу и не важно какие настройки графики. те же проблемы что в старых частях, нажми хилку 4 раза, чтобы сработала
Пока не впечатлила настолько, как вторая часть. Над инпутом поработали, но опять не доработали. Текстуры корёжит в реальном времени. Кривая боссов очень странная, на первого босса потратил попыток больше, чем на всех боссов вплоть до второго горнила, это при том что я играл через меч в нижней стойке, без каких либо особых ухищрений.