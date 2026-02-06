Nioh 3 дебютирует с оглушительным успехом в Steam и рекордным количеством игроков

Nioh 3 быстро завоевала вершину продаж Steam и установив новый рекорд для франшизы. Новейшая экшен-RPG от Team Ninja уже превысила 65 000 одновременных игроков на платформе, и это число продолжает неуклонно расти.

Игра поднялась на впечатляющие 46 позиций в рейтинге продаж Steam всего за одну неделю, достигнув вершины по доходам. Хотя Counter-Strike 2 вскоре должен вернуть себе традиционную позицию, первоначальные результаты Nioh 3 демонстрируют силу франшизы среди ПК-геймеров.

Данные SteamDB подтверждают, что Nioh 3 побила все предыдущие рекорды франшизы по количеству одновременных игроков. Первая часть франшизы достигла пика в 10 649 пользователей, а Nioh 2 — 41 325. Третья часть уже превзошла эти показатели и продолжает восходящую траекторию.

Что касается отзывов пользователей, игра сохраняет в основном положительные оценки: 68,14% одобрения среди 531 опубликованного обзора. Основные критические замечания касаются проблем с оптимизацией, особенно на менее мощных компьютерах, хотя некоторые пользователи с современным оборудованием также сообщают о технических трудностях.

Стоит отметить, что, несмотря на успех на ПК, эти цифры представляют лишь часть общей картины, поскольку Nioh 3 также доступна для PlayStation 5. Ещ` один интересный момент — подход разработчиков к сложности: директор игры категорически заявил, что регулируемые уровни сложности даже не рассматривались во время разработки.