Nioh 3 можно будет опробовать заранее: демо выйдет 29 января на PS5 и PC

Team Ninja объявила дату выхода демо-версии Nioh 3 — она станет доступна 29 января 2026 года на PlayStation 5 и в Steam. Разработчики отмечают, что весь прогресс, полученный в демо, можно будет перенести в полную версию игры, поэтому игрокам предложат сразу создать собственного персонажа и погрузиться в испытания мрачной Японии эпохи Сэнгоку.

Полноценный релиз Nioh 3 состоится 6 февраля 2026 года, а предзаказы уже открыты. Новая часть продолжит традиции серии, сочетая хардкорный ролевой экшен с глубокими боевыми механиками и насыщенной атмосферой тёмного фэнтези.

Игроков ждёт обширный мир, который теперь можно свободно исследовать. На пути героя встанут грозные ёкаи, проклятые деревни и таинственное Горнило — одна из ключевых угроз новой главы. Существенным нововведением станет возможность мгновенно переключаться между двумя боевыми стилями прямо в бою. Стиль самурая ориентирован на прямые столкновения и мощные удары, тогда как стиль ниндзя делает ставку на скорость, мобильность и особые техники.