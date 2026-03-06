Nioh 3 - "отличная игра, но она не идеальна", - говорят сами разработчики из Team Ninja

Одной из главных игр начала года, несомненно, стала Nioh 3, ролевая игра в жанре экшен, вдохновлённая Souls-like. Но идеальна ли она? Абсолютно нет, и сами разработчики из Team Ninja это признают.

Руководитель Nioh 3, генеральный продюсер Фумихико Ясуда и Кохэй Сибата из Team Ninja рассказали GamesRadar+ об игре.

Nioh 3 — отличная игра, но она не идеальна. Я думаю, что есть много вещей, которые мы могли бы улучшить. Мы хотим использовать опыт, полученный в Nioh 3, и элементы открытого мира, и продолжать работать над ними, надеясь интегрировать и доработать эти аспекты в будущих играх.

Затем Ясуду спросили, какие улучшения могут появиться в новой игре.

Хотя нам удалось добиться погружения и глубины самой игры, я думаю, что ещё есть куда расти в плане передачи большего количества информации о мире и сюжете. Помимо художественных элементов, мы могли бы придать игре более выразительный вид. Чтобы действительно понять, почему ёкай, или именно этот ёкай, находится в этой локации. И почему эта локация выглядит именно так? Думаю, мы могли бы сделать гораздо больше, чтобы это передать.



Это не просто игра, где вы заходите, побеждаете ёкая и получаете снаряжение или предметы в этой области. В плане повествования можно было бы добавить что-то ещё. И мы видим, как это делают другие игры, которые способны ещё больше обогатить игровой опыт. Поэтому мы поняли, что можем улучшить этот аспект, и надеемся сделать это в будущем.

Ясуда и Сибата также отметили, что многие враги часто повторяются, что снижает новизну поздних этапов игры.

Мы знаем о критике. Что касается нашего ответа, я думаю, когда мы говорим о ёкаях, это существа, существовавшие в японском фольклоре ещё до диких животных и даже людей. Это существа, появившиеся очень давно; есть элемент, когда они представлены как сущности, которые существовали в Японии очень давно. Мы также хотели включить некоторых врагов из предыдущих игр, стараясь обеспечить большее разнообразие в боях, чтобы они не казались однообразными.



Однако некоторым могло показаться, что разнообразия не хватает. Мы приветствуем эту критику и надеемся улучшить этот аспект в будущих играх. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы изучить этот вопрос и посмотреть, что мы можем сделать лучше.