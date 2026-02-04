Nioh 3 получает высокие оценки от журналистов - 88 баллов на OpenCritic и 86 Metacritic

Шестилетнее ожидание новой игры Nioh подходит к концу на этой неделе, поскольку Nioh 3 выйдет на ПК и в качестве консольного эксклюзива для PS5 в эту пятницу, 6 февраля 2026 года. Если вы забыли, насколько высоко ценятся игры Nioh, обзоры Nioh 3 напомнят вам об этом, поскольку третья игра франшизы получила такие же высокие оценки критиков, как и две предыдущие.

Nioh 3 имеет рейтинг 88 баллов на OpenCritic, равный впечатляющему среднему показателю оригинала и превосходящий 85 баллов, достигнутые Nioh 2. На Metacritic её оценка почти такая же высокая, где сейчас она составляет 86.

TheGamer – 4,5/5

Неизменно превосходная боевая система, хорошо продуманные боссы и новая форма, которая добавляет ещё больше глубины и ценности к уже тщательно разработанной механике, делают Nioh 3 более чем достойным соперником Elden Ring.

VGC – 4/5

Nioh 3 кажется итогом усилий Team Ninja за последнее десятилетие. Её боевая система разнообразна и отточена, как и дизайн уровней, и это фантастическое приключение.

Издание Insider Gaming присвоило последней части серии Nioh высший балл, отметив, что это неопровержимое доказательство того, что Team Ninja следует «признать не только движущей силой в жанре Soulslike, но и поставить её имя в один ряд с лучшими».