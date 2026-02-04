Nioh 3 получает высокие оценки от журналистов - 88 баллов на OpenCritic и 86 Metacritic

Шестилетнее ожидание новой игры Nioh подходит к концу на этой неделе, поскольку Nioh 3 выйдет на ПК и в качестве консольного эксклюзива для PS5 в эту пятницу, 6 февраля 2026 года. Если вы забыли, насколько высоко ценятся игры Nioh, обзоры Nioh 3 напомнят вам об этом, поскольку третья игра франшизы получила такие же высокие оценки критиков, как и две предыдущие.
Nioh 3 имеет рейтинг 88 баллов на OpenCritic, равный впечатляющему среднему показателю оригинала и превосходящий 85 баллов, достигнутые Nioh 2. На Metacritic её оценка почти такая же высокая, где сейчас она составляет 86.
TheGamer – 4,5/5
Неизменно превосходная боевая система, хорошо продуманные боссы и новая форма, которая добавляет ещё больше глубины и ценности к уже тщательно разработанной механике, делают Nioh 3 более чем достойным соперником Elden Ring.
VGC – 4/5
Nioh 3 кажется итогом усилий Team Ninja за последнее десятилетие. Её боевая система разнообразна и отточена, как и дизайн уровней, и это фантастическое приключение.
Издание Insider Gaming присвоило последней части серии Nioh высший балл, отметив, что это неопровержимое доказательство того, что Team Ninja следует «признать не только движущей силой в жанре Soulslike, но и поставить её имя в один ряд с лучшими».
А ведь могли уже выпускать Nioh 4, но зачем-то тратили время на не очень качественные Sekiroлайки.
демка понравилась, только слишком легко было
Найди демона под мостом ( мост у входа в большой город ) и убей его в стиле самурая
я убил всех кроме того кто появляется от убийства красных фантомов, я его что в 1й демке что в текущей не смог. если ты его имел ввиду то он в рандомных местах появляется, где я его видел он был лагере бандитов
Мост, который ведет в город ( там еще локация закрытая, как ад )
Лучшая часть серии будет, имхо. В демо с кайфом поиграл.
Стартовые боссы интереснее, антагонист интереснее, боёвка резче, переход от коридоров к регионам с локациями скорее +, чем -. И как-будто ничего не испортили по части вайба Нио.
Ещё бы предзагрузку для Стима завезли, ну да ладно, на инет не жалуюсь, но всегда приятно когда она есть.
вот тут сомнения, ты играл в ронина? прошлую их игру, их мир был асасинским, что было уныло бегать котиков собирать
Я не прошел до конца.
ласт босс не приятный