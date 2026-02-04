ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Nioh 3 06.02.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
7 70 оценок

Nioh 3 получает высокие оценки от журналистов - 88 баллов на OpenCritic и 86 Metacritic

monk70 monk70

Шестилетнее ожидание новой игры Nioh подходит к концу на этой неделе, поскольку Nioh 3 выйдет на ПК и в качестве консольного эксклюзива для PS5 в эту пятницу, 6 февраля 2026 года. Если вы забыли, насколько высоко ценятся игры Nioh, обзоры Nioh 3 напомнят вам об этом, поскольку третья игра франшизы получила такие же высокие оценки критиков, как и две предыдущие.

Nioh 3 имеет рейтинг 88 баллов на OpenCritic, равный впечатляющему среднему показателю оригинала и превосходящий 85 баллов, достигнутые Nioh 2. На Metacritic её оценка почти такая же высокая, где сейчас она составляет 86.

TheGamer – 4,5/5

Неизменно превосходная боевая система, хорошо продуманные боссы и новая форма, которая добавляет ещё больше глубины и ценности к уже тщательно разработанной механике, делают Nioh 3 более чем достойным соперником Elden Ring.

VGC – 4/5

Nioh 3 кажется итогом усилий Team Ninja за последнее десятилетие. Её боевая система разнообразна и отточена, как и дизайн уровней, и это фантастическое приключение.

Издание Insider Gaming присвоило последней части серии Nioh высший балл, отметив, что это неопровержимое доказательство того, что Team Ninja следует «признать не только движущей силой в жанре Soulslike, но и поставить её имя в один ряд с лучшими».

13
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
DemandingRufus

А ведь могли уже выпускать Nioh 4, но зачем-то тратили время на не очень качественные Sekiroлайки.

5
-zotik-

демка понравилась, только слишком легко было

2
Neko-Aheron

Найди демона под мостом ( мост у входа в большой город ) и убей его в стиле самурая

-zotik- Neko-Aheron

я убил всех кроме того кто появляется от убийства красных фантомов, я его что в 1й демке что в текущей не смог. если ты его имел ввиду то он в рандомных местах появляется, где я его видел он был лагере бандитов

1
Neko-Aheron -zotik-

Мост, который ведет в город ( там еще локация закрытая, как ад )

ToRedoran

Лучшая часть серии будет, имхо. В демо с кайфом поиграл.
Стартовые боссы интереснее, антагонист интереснее, боёвка резче, переход от коридоров к регионам с локациями скорее +, чем -. И как-будто ничего не испортили по части вайба Нио.
Ещё бы предзагрузку для Стима завезли, ну да ладно, на инет не жалуюсь, но всегда приятно когда она есть.

1
-zotik-
переход от коридоров к регионам с локациями

вот тут сомнения, ты играл в ронина? прошлую их игру, их мир был асасинским, что было уныло бегать котиков собирать

1
Neko-Aheron -zotik-

Я не прошел до конца.

-zotik- Neko-Aheron

ласт босс не приятный

1