Nioh 3 получила крупное обновление со множеством изменений и исправлением ошибок

Обновление 1.040 для Nioh 3, выпущенное 10 марта 2026 года, является значительным патчем, который не только исправляет ошибки, но и добавляет в игру новый контент. Это обновление приурочено к празднованию достижения отметки в 1 миллион проданных копий Nioh 3 (и более 10 миллионов копий всей серии). Обновление доступно для владельцев PlayStation 5 и PC (Steam). На PS5 патч отображается под номером 1.040, на ПК — версия 1.04.

Вот основные изменения и нововведения этого патча:

1. Новый бесплатный контент

Новое снаряжение: В игру добавлены два набора бонусных доспехов:

Thunderous Warrior Armor (Доспехи Громового Воина).

Thunderous Ninja Attire (Одеяние Громового Ниндзя).

Их можно получить бесплатно в меню святилища.

2. Игровые улучшения и баланс

Мультиплеер: Увеличено количество получаемой Славы за завершение миссий в совместной игре.

Увеличено количество получаемой Славы за завершение миссий в совместной игре. Выпадение предметов: В режиме «Путь Сёгуна» (Shogun’s Journey) повышена вероятность выпадения снаряжения с более высокими значениями «+».

В режиме «Путь Сёгуна» (Shogun’s Journey) повышена вероятность выпадения снаряжения с более высокими значениями «+». Слияние душ: Снижено количество материалов, необходимых для слияния предметов, если уровень «+» целевого предмета выше, чем у игрока.

Снижено количество материалов, необходимых для слияния предметов, если уровень «+» целевого предмета выше, чем у игрока. Магия и Ниндзюцу: * Улучшено попадание по врагам для навыка «Дыхание пламени».

Исправлено нацеливание некоторых заклинаний и техник ниндзюцу при сражении на разной высоте (уступах, лестницах).

* Улучшено попадание по врагам для навыка «Дыхание пламени». Исправлено нацеливание некоторых заклинаний и техник ниндзюцу при сражении на разной высоте (уступах, лестницах). Управление: Улучшена отзывчивость атак в прыжке (быстрые и сильные удары теперь корректно срабатывают сразу после прыжка).

3. Изменения боссов и противников

ИИ боссов: Боссы теперь не будут фокусировать всё своё внимание только на одном игроке в кооперативе, что делает командные бои более сбалансированными.

Боссы теперь не будут фокусировать всё своё внимание только на одном игроке в кооперативе, что делает командные бои более сбалансированными. Камера: Настроена камера захвата цели для босса Онрёки, чтобы его движения было легче отслеживать.

4. Исправление ошибок и балансировка сетов