Nioh 3 получила крупное обновление со множеством изменений и исправлением ошибок

Обновление 1.040 для Nioh 3, выпущенное 10 марта 2026 года, является значительным патчем, который не только исправляет ошибки, но и добавляет в игру новый контент. Это обновление приурочено к празднованию достижения отметки в 1 миллион проданных копий Nioh 3 (и более 10 миллионов копий всей серии). Обновление доступно для владельцев PlayStation 5 и PC (Steam). На PS5 патч отображается под номером 1.040, на ПК — версия 1.04.
Вот основные изменения и нововведения этого патча:
1. Новый бесплатный контент
- Новое снаряжение: В игру добавлены два набора бонусных доспехов:
Thunderous Warrior Armor (Доспехи Громового Воина).
Thunderous Ninja Attire (Одеяние Громового Ниндзя).
Их можно получить бесплатно в меню святилища.
2. Игровые улучшения и баланс
- Мультиплеер: Увеличено количество получаемой Славы за завершение миссий в совместной игре.
- Выпадение предметов: В режиме «Путь Сёгуна» (Shogun’s Journey) повышена вероятность выпадения снаряжения с более высокими значениями «+».
- Слияние душ: Снижено количество материалов, необходимых для слияния предметов, если уровень «+» целевого предмета выше, чем у игрока.
- Магия и Ниндзюцу: * Улучшено попадание по врагам для навыка «Дыхание пламени».
Исправлено нацеливание некоторых заклинаний и техник ниндзюцу при сражении на разной высоте (уступах, лестницах).
- Управление: Улучшена отзывчивость атак в прыжке (быстрые и сильные удары теперь корректно срабатывают сразу после прыжка).
3. Изменения боссов и противников
- ИИ боссов: Боссы теперь не будут фокусировать всё своё внимание только на одном игроке в кооперативе, что делает командные бои более сбалансированными.
- Камера: Настроена камера захвата цели для босса Онрёки, чтобы его движения было легче отслеживать.
4. Исправление ошибок и балансировка сетов
- Сет «Unmatched Warrior»: Ослаблен эффект «Увеличение получаемого урона», так как он работал сильнее, чем задумывалось.
- Оружие: Исправлены тайминги для Martial Art Deflect у парных мечей и цестусов, чтобы они соответствовали другим типам оружия.
- Прочие правки: Исправлены ошибки, из-за которых иногда не обновлялся максимальный уровень усиления ядер души, что мешало получению трофеев и достижений.
