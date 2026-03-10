ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Nioh 3 06.02.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
6.8 168 оценок

Nioh 3 получила крупное обновление со множеством изменений и исправлением ошибок

monk70 monk70

Обновление 1.040 для Nioh 3, выпущенное 10 марта 2026 года, является значительным патчем, который не только исправляет ошибки, но и добавляет в игру новый контент. Это обновление приурочено к празднованию достижения отметки в 1 миллион проданных копий Nioh 3 (и более 10 миллионов копий всей серии). Обновление доступно для владельцев PlayStation 5 и PC (Steam). На PS5 патч отображается под номером 1.040, на ПК — версия 1.04.

Вот основные изменения и нововведения этого патча:

1. Новый бесплатный контент

  • Новое снаряжение: В игру добавлены два набора бонусных доспехов:
    Thunderous Warrior Armor (Доспехи Громового Воина).
    Thunderous Ninja Attire (Одеяние Громового Ниндзя).
    Их можно получить бесплатно в меню святилища.

2. Игровые улучшения и баланс

  • Мультиплеер: Увеличено количество получаемой Славы за завершение миссий в совместной игре.
  • Выпадение предметов: В режиме «Путь Сёгуна» (Shogun’s Journey) повышена вероятность выпадения снаряжения с более высокими значениями «+».
  • Слияние душ: Снижено количество материалов, необходимых для слияния предметов, если уровень «+» целевого предмета выше, чем у игрока.
  • Магия и Ниндзюцу: * Улучшено попадание по врагам для навыка «Дыхание пламени».
    Исправлено нацеливание некоторых заклинаний и техник ниндзюцу при сражении на разной высоте (уступах, лестницах).
  • Управление: Улучшена отзывчивость атак в прыжке (быстрые и сильные удары теперь корректно срабатывают сразу после прыжка).

3. Изменения боссов и противников

  • ИИ боссов: Боссы теперь не будут фокусировать всё своё внимание только на одном игроке в кооперативе, что делает командные бои более сбалансированными.
  • Камера: Настроена камера захвата цели для босса Онрёки, чтобы его движения было легче отслеживать.

4. Исправление ошибок и балансировка сетов

  • Сет «Unmatched Warrior»: Ослаблен эффект «Увеличение получаемого урона», так как он работал сильнее, чем задумывалось.
  • Оружие: Исправлены тайминги для Martial Art Deflect у парных мечей и цестусов, чтобы они соответствовали другим типам оружия.
  • Прочие правки: Исправлены ошибки, из-за которых иногда не обновлялся максимальный уровень усиления ядер души, что мешало получению трофеев и достижений.
13
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Alex Energy

Ну и ладно, мне то что

не_нравится-не_покупай

не последний раз, еще много этих патчей будет

Zodiac169

Разрабам ещё работать и работать.