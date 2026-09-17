Nioh 3 получила максимальную скидку 43% в Steam - Digital Deluxe Edition подешевела на 35%

В Steam стартовала новая скидочная акция на Nioh 3 от Team NINJA и Koei Tecmo. Стандартное издание игры получило скидку 43%, ставшую крупнейшей для него с момента релиза. При этом расширенное Digital Deluxe Edition участвует в распродаже с меньшей скидкой — 35%.

Digital Deluxe Edition помимо основной Nioh 3 включает сезонный пропуск, бонусный аксессуар Chijiko Netsuke Charm, комплект из 14 видов Infernal Weapons и аксессуар Kodama Netsuke Charm. Сам Season Pass во время текущей акции также получил отдельную скидку 20%.

Nioh 3 вышла 5 февраля 2026 года. В третьей части мрачной ролевой экшен-серии игроки исследуют открытые зоны и сражаются с ёкаями, свободно переключаясь между двумя боевыми стилями. Самурайский стиль рассчитан на прямые столкновения с противниками, тогда как стиль ниндзя делает ставку на скорость передвижения и специальные техники.

Игра поддерживает одиночное прохождение и сетевой кооператив, а сохранения из бесплатной демоверсии можно перенести в полную версию.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 28 сентября.