Nioh 3 получила максимальную скидку 43% в Steam - Digital Deluxe Edition подешевела на 35%

В Steam стартовала новая скидочная акция на Nioh 3 от Team NINJA и Koei Tecmo. Стандартное издание игры получило скидку 43%, ставшую крупнейшей для него с момента релиза. При этом расширенное Digital Deluxe Edition участвует в распродаже с меньшей скидкой — 35%.
Digital Deluxe Edition помимо основной Nioh 3 включает сезонный пропуск, бонусный аксессуар Chijiko Netsuke Charm, комплект из 14 видов Infernal Weapons и аксессуар Kodama Netsuke Charm. Сам Season Pass во время текущей акции также получил отдельную скидку 20%.
Nioh 3 вышла 5 февраля 2026 года. В третьей части мрачной ролевой экшен-серии игроки исследуют открытые зоны и сражаются с ёкаями, свободно переключаясь между двумя боевыми стилями. Самурайский стиль рассчитан на прямые столкновения с противниками, тогда как стиль ниндзя делает ставку на скорость передвижения и специальные техники.
Игра поддерживает одиночное прохождение и сетевой кооператив, а сохранения из бесплатной демоверсии можно перенести в полную версию.
Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 28 сентября.
Ну топ контент на ПГ. Сайт в ультра помойку превращается
Хз, с чего вообще начался этот цирк. Первая часть - это просто сырая, недоделанная шляпа, которую выдали за "сложный souls-like". Вторая - тухлая, вторичная п4р4ш4, которая пыталась исправить косяки первой, но обосралась ровно там же. А третья... третья даже не старается натянуть на себя маску чего-то стоящего. Она с порога орет: «Я - кусок дерьма, клон двойки без единой нормальной идеи и их реализации». Из всей этой тройки более-менее отличилась только вторая часть. И то исключительно потому, что играется чуть бодрее, чем первая санина. А тройка не дает вообще ничего, кроме жалкой подачки в виде стиля синоби, чтобы вы(ФАНАТИКИ Г*ВНА), лохи, купили это DLC по цене полноценной игры.Фаны этого К4ла, я вам искренне соболезную. Если кто-то реально захочет взять эту игру, красная цена ей 2к, и то это грабеж *баный. Ждите 70% скидку, не меньше. А так - даже пробовать не стоит этот хлам. Если вы не упоротый человек. И любители игры Фромов. Или же хотя бы щупали достойные реализации от сторонник разработчиков кроме японских мазохистов из Team N