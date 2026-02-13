Nioh 3 получила обновление 1.03.01 с улучшением баланса и исправлением ошибок

Обновление 1.03.01 для Nioh 3 стало доступно для PlayStation 5 и Steam с 13 февраля 2026 года. Обновление вносит изменения в игровой процесс, касающиеся свитков битвы на тренировочной площадке, и исправляет широкий спектр проблем с прогрессом, боем и многопользовательским режимом, о которых сообщали игроки.
Помимо многочисленных исправлений сбоев и корректировок баланса, патч устраняет несколько ошибок, препятствующих выполнению миссий в мифах и свитках битвы. Пользователи Steam также получают автоматическое резервное копирование данных сохранений, а игроки PlayStation 5 получают исправление, связанное с функцией поиска друзей в многопользовательских комнатах.
Вау целых 65 мб ОВер Дох там походу исправили ПЗДЦ
Не обязательно должен патч с исправлениями весить «тонну».
■Adjustments:
•Greatly increased the Health of enemies in the Training Ground Battle Scroll and made it possible to pray at the shrine during battle.
•Made changes so a backup copy of save data will be automatically generated when the player loads save data.
■Bug fixes:
•Fixed an issue causing the loss of some of the valuables players could obtain during Myths under certain conditions. Made it possible to recover the lost valuables when loading the affected save data.
•Partially fixed an issue that occasionally caused the game to crash during gameplay.
•Fixed an issue that sometimes made it impossible to progress from the Investigate the building command in the Eternal Rift.
•Fixed an issue enabling players to obtain items when it was impossible to progress following certain processes in the Eternal Rift.
•Fixed an issue causing Takasugi Shinsaku to become stuck in the background during the mission The Sweet Sound of Strings, making it impossible to progress.
•Fixed an issue where performing the Martial Art Rising Gale with the Samurai weapon the cestuses would trigger the Martial Art Kick Cycle even if the player had not held down the input for a Strong Attack.
•Fixed an issue that sometimes prevented the Martial Art Dancing Kick performed with the Samurai weapon the cestuses from dealing damage to enemies located farther away from the player.
•Fixed an issue where performing a stance change during the Martial Art Defensive Drop performed with the Samrai weapon the cestuses would sometimes result in Sunrise being followed by Defensive Drop instead of the intended Martial Art.
•Fixed an issue where performing Arts Proficiency with the Martial Art Infinite Retribution while using the Samurai weapon the switchglaive would enable to the player to continue unleashing Infinite Retribution indefinitely.
•Partially fixed an issue that sometimes made it impossible to use elixirs during battle.
•Fixed an issue making it impossible to switch between melee weapons while locked on to a target and sheathing a weapon.
•Fixed an issue making attacks with certain weapons difficult when attacking Yamainu head on.
•Fixed an issue preventing the player's attacks from interrupting Minamoto no Yoritomo's special moves even if his Ki had been depleted.
•Fixed an issue where Kajiwara Kagetoki would sometimes become unable to move during the Myth True Samurai of Kamakura in "1190 CE - Heian."
•Fixed an issue making it impossible to progress under certain conditions during the Myths Fated Land and The Demon of the Haunting Caves in "1572 CE - Warring States."
•Fixed an issue preventing the player from receiving the Guiding Mirror from Ii Naotora at Hamamatsu Castle, making it impossible to progress.
•Fixed an issue that sometimes made it impossible to deliver Kagatsuchi's Magatama to the blacksmith.
•Fixed an issue that sometimes prevented special Battle Scrolls, such as Takeda's Four Heavenly Kings, from being unlocked even if the player had fulfilled the unlock conditions.
•Fixed an issue allowing Bloody Graves and Benevolent Graves to appear in the Battle Scroll Takeda's Four Heavenly Kings.
•Fixed an issue where reaching the limit of items in the Item Box during Battle Scrolls would prevent the player from selecting Return in the Shrine menu.
•Fixed an issue where rematches for duel-type Battle Scrolls would result in enemies responding too quickly.
•Fixed a bug causing Mujina to respawn if the player opened the Mujina treasure chest, saved at a shrine, and then began playing again using that save data.
•Fixed an issue where the Mujina behavior did not sync for all players during multiplayer sessions.
•Fixed an issue that sometimes prevented controls from working properly during the Myth Becoming Champion of the East in "1572 CE - Warring States" during multiplayer sessions.
•Fixed an issue where guests in Expeditions would obtain the same trophies or achievements as the host.
•Fixed an issue allowing visiting players who joined through friend searches to play through missions they had not already completed.
•Fixed an issue allowing visiting players who joined by being summoned to play through missions they had not already completed.
•Fixed an issue preventing players from collecting the Kodama at the well after multiplayer sessions.
•Fixed an issue causing the play record "Level during first completion of __" to be overwritten by the second playthrough.
Note: This will not fix play records that were already overwritten by the second playthrough. We ask for your understanding continued support.
•Fixed an issue causing the game to crash if the player Deflected an attack by one of the traps on the stage while the fifth set bonus effect Deflect Ki Damage for the set bonus General of Ruin was active.
•Fixed an issue where the stats column for equipment would no longer appear after performing a Soul Match.
•Fixed an issue preventing the special effect Nullify Reduced Movement from working properly.
•Fixed an issue where if the player selected 11, 32, 33, or 43 under Base Hair in Character Creation, they would be able to select 14 under "Hair - Back of Head (Top)" even if the hair was floating above the head.
•Fixed an issue that occasionally prevented parts of the stage from appearing.
•Fixed a bug where performing Flux or Frost Moon with the Samurai weapon the switchglaive would instead launch the Martial Arts Retribution, Edge, or Blade after the player set the Change Stance command to a single key under keyboard and mouse controls.
•Made other minor fixes.
Переведено с помощью переводчика:
■Изменения:
•Значительно увеличено здоровье врагов в боевом свитке «Тренировочная площадка» и добавлена возможность молиться у алтаря во время боя.
•Внесены изменения, благодаря которым при загрузке сохраненных данных автоматически создается резервная копия.
■Исправления ошибок:
•Исправлена ошибка, из-за которой при определенных условиях игроки могли потерять некоторые ценные предметы, полученные в «Мифах». Появилась возможность восстановить утраченные ценности при загрузке поврежденных сохраненных данных.
• Частично устранена проблема, из-за которой игра иногда вылетала во время игрового процесса.
• Устранена проблема, из-за которой иногда было невозможно выполнить команду «Исследовать здание» в «Вечном разломе».
• Устранена проблема, из-за которой игроки могли получать предметы, когда выполнение определенных действий в «Вечном разломе» было невозможно.
• Исправлена ошибка, из-за которой Такасуги Синсаку застревал на заднем плане во время миссии «Сладкий звук струн», что делало невозможным продвижение по сюжету.
• Исправлена ошибка, из-за которой при использовании боевого искусства «Восходящий вихрь» с самурайским оружием «Цестус» срабатывал цикл «Кик боевого искусства», даже если игрок не удерживал кнопку для сильной атаки.
• Исправлена ошибка, из-за которой боевое искусство «Танцующий удар», выполняемое с самурайским оружием «Цестус», иногда не наносило урон врагам, находящимся на большом расстоянии от игрока.
• Исправлена ошибка, из-за которой при смене стойки во время «Оборонительного выпада» в боевом искусстве «Самурай» с оружием «Цестус» вместо «Боевого искусства» иногда выполнялся «Восход», за которым следовал «Оборонительный выпад».
• Исправлена ошибка, из-за которой при использовании «Бесконечного возмездия» в боевом искусстве «Самурай» с оружием «Свитчглайф» игрок мог бесконечно использовать «Бесконечное возмездие».
• Частично исправлена ошибка, из-за которой иногда было невозможно использовать эликсиры во время боя.
• Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно переключаться между видами оружия ближнего боя, когда игрок был нацелен на цель и убирал оружие в ножны.
• Исправлена ошибка, из-за которой атаки с использованием некоторых видов оружия были затруднены при лобовом столкновении с Ямайну.
• Исправлена ошибка, из-за которой атаки игрока не прерывали специальные приемы Минамото-но Ёритомо, даже если его Ки было на исходе.
• Исправлена ошибка, из-за которой Кадзивара Кагэтоки иногда не мог двигаться во время прохождения мифа «Истинный самурай Камакуры» в «1190 г. н. э. — Хэйан».
• Исправлена ошибка, из-за которой при определенных условиях было невозможно продвигаться в мифах «Судьбоносная земля» и «Демон из призрачных пещер» в «1572 г. н. э. — Эпоха воюющих провинций».
• Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог получить «Наводящее зеркало» от Ии Наоторы в замке Хамамацу, что делало невозможным дальнейшее продвижение.
• Исправлена ошибка, из-за которой иногда было невозможно доставить Магатаму Кагацути кузнецу.
• Исправлена ошибка, из-за которой иногда не удавалось разблокировать особые боевые свитки, такие как «Четыре небесных короля» Такэды, даже если игрок выполнил условия разблокировки.
• Исправлена ошибка, из-за которой в боевом свитке «Четыре небесных короля» Такэды появлялись «Кровавые могилы» и «Благословенные могилы».
• Исправлена ошибка, из-за которой при достижении максимального количества предметов в ящике для предметов во время использования боевых свитков игрок не мог выбрать «Вернуться» в меню святилища.
• Исправлена ошибка, из-за которой при повторном использовании боевых свитков дуэльного типа враги реагировали слишком быстро.
• Исправлена ошибка, из-за которой Муджина возрождалась, если игрок открывал сундук с сокровищами Муджины, сохранялся в святилище, а затем снова начинал игру, используя эти сохранённые данные.
• Исправлена ошибка, из-за которой поведение Муджины не синхронизировалось у всех игроков во время многопользовательских сессий.
• Исправлена ошибка, из-за которой иногда не работали элементы управления во время прохождения мифа «Стань чемпионом Востока» в «1572 г. н. э. — Воюющие государства» во время многопользовательских сессий.
• Исправлена ошибка, из-за которой гости в экспедициях получали те же трофеи и достижения, что и организатор.
• Исправлена ошибка, из-за которой игроки, присоединившиеся к многопользовательской игре через поиск друзей, могли проходить миссии, которые они еще не завершили.
• Исправлена ошибка, из-за которой приглашённые игроки могли проходить миссии, которые они ещё не завершили, если уже присоединились к игре.
• Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли забрать Кодаму из колодца после многопользовательских сессий.
• Исправлена ошибка, из-за которой при повторном прохождении запись об игре «Уровень при первом прохождении __» перезаписывалась.
Примечание: это не исправит записи об игре, которые уже были перезаписаны при повторном прохождении. Мы просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и продолжать поддерживать игру.
• Исправлена ошибка, из-за которой игра вылетала, если игрок отражал атаку одной из ловушек на арене, пока был активен пятый бонусный эффект комплекта «Отражение урона Ки» для бонусного комплекта «Генерал разрушения».
• Исправлена ошибка, из-за которой после выполнения «Душевного поединка» переставала отображаться колонка со статистикой снаряжения.
• Исправлена ошибка, из-за которой не срабатывал специальный эффект «Отмена снижения скорости передвижения».
• Исправлена ошибка, из-за которой, если игрок выбирал 11, 32, 33 или 43 в разделе «Базовая прическа» при создании персонажа, он мог выбрать 14 в разделе «Прическа — затылок (сверху)», даже если волосы парили над головой.
• Исправлена ошибка, из-за которой иногда не отображались части сцены.
• Исправлена ошибка, из-за которой при использовании оружия «Самурай» — глефы — при выполнении «Потока» или «Ледяной луны» вместо «Возмездия в боевых искусствах», «Края» или «Клинка» применялись «Возмездие» или «Клык».
• Внесены другие незначительные исправления.
блин, значит странный аим ударов босса остался, я долго не мог убить ласта в 200х годах, благо игрок спас.
лучше бы игру оптимизировали и драйвера дали